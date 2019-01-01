إقرار قانون غريب لحماية القطط

05:30 م | الثلاثاء 23 يوليو 2019
قانون لحماية القطط

قانون لحماية القطط

كتب: الوطن

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رغم الانتقادات الواسعة لهذه الممارسة في العديد من الدول، قررت مدينة نيويورك، منع إزالة مخالب القطط، لتكون أول ولاية أمريكية تمنع ذلك.

وأقدمت مدن أمريكية على ذلك القرار بهدف منع هذه الممارسة المؤلمة للحيوانات لكن لم تقدم أي ولاية على ذلك من قبل، كما تحظرها بلدان عدة في العالم بينها فرنسا.

يذكر أن معاهدة الحقوق الأوروبية لحماية الحيوانات المنزلية، التي أقرها مجلس أوروبا سنة 1987، خصوصا استئصال المخالب والأسنان لدى الحيوانات، قد صادق عليها 24 بلدا أوروبيا، بحسب "سكاي نيوز".

ورأى حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، الذي صادق الاثنين على الحظر الذي أقره برلمان نيويورك الشهر الماضي، أن نزع المخالب عملية وحشية ومؤلمة قد تؤدي إلى مشكلات جسدية وسلوكية للحيوانات غير القادرة على الدفاع عن نفسها، حد وصفه.

وقال "أندرو"، إن إقرار هذا القانون ومنع هذه الممارسة الفوضوية، أمر ضروري، حيث رأى أن ممارسة هذه العمليات لاإنساني وغير ضروري"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وهناك استثناء لكسر هذا المنع، بموجب القرار الجديد، حيث يتاح قص مخالب القطط، فقط لأسباب طبية في حالات الخطر على صحة القط.

ويرى المدافعون عن نزع مخالب القطط، أن هذه العملية تقي هذه الحيوانات من أن يتخلى عنها أصحابها أو تتعرض للقتل الرحيم بسبب عدم قدرة مالكيها على منعها من الخمش.

وشهد هذا القرار تباينا للآراء، حيث عارضت جمعية الأطباء البيطريين في نيويورك هذا النص لدى طرحه على البحث، معتبرة أن قلع المخالب قد يكون مبررا في بعض الحالات، بينما أيدت جمعية "بيتا" الناشطة في مجال الرفق بالحيوانات هذا القرار في تغريدة كتبت فيها "انتصرنا!".

 

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