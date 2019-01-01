صور.. العثور على 50 حوت نافق في أيسلندا "السبب غامض"

رصدت مروحية تنقل سياحًا كانت تمر على شاطئ أيسلندا نفوق أكثر من 50 حوت طبارا لأسباب مجهولة تكررت أكثر من مرة.

وسجلت الصور نفوق 52 حوت علي شاطئ مهجور في لونجوفيورو غرب أيسلند، ويفترض أن يتوجه علماء أحياء اليوم، للحصول على عينات من هذه الثدييات البحرية، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم"، عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال جيسلي فيكنجسون من معهد الأبحاث البحرية في ريكيافيك، أن ظاهرة جنوح الحيتان يتم رصدها بين الوقت والأخر، وهو أمر مألوف، وغالبا ما نساعدها في العودة إلى مياه البحر مرة أخرى.

وأضاف أن حياة الحيتان تتعرض للخطر عندما تقترب من الشاطئ، بسبب الجفاف، ومع ذلك لا نعرف حتى الآن سبب جنوح الحيتان وبأعداد كبيرة، إن كانت بعض التفسيرات ترجح أنه بسبب تداخل الحقول المغناطيسية، والبعض الأخر بسبب اتباع القطيع للحوت المهيمن أيا كان الاتجاه.

تكثر تلك الحيتان في مياه الأطلسي، ويقدر عددها بين 500 و800 ألف.