"عشان ترجع فريش".. 5 نصائح للاستمتاع بإجازة اليوم الواحد

يعمل عدد من الموظفين 6 أيام في الأسبوع ويوم واحد فقط راحة بخلاف الذين يحصلون على يومين إجازة أسبوعية، ما يجعل البعض يشعرون بضغط نفسي لسرعة انتهاء اليوم ويقل حماسهم في العمل.

وشرح مصطفى خليفة استشاري تطوير الأعمال لـ "الوطن"، أن البعض يشعر أن اليوم الواحد إجازة في الأسبوع غير كاف ما يجعله لا يستطيع بدء أسبوع جديد بنشاط وحيوية أو استكمال باقي أيام العمل وصولا ليوم إجازته الأسبوعية.

ويقدم خليفة، بعض النصائح حتى تستطيع الاستمتاع بيوم إجازتك ويمكنك بداية الأسبوع في العمل بشكل أفضل بدون ضغط نفسي كما يلي:

- أهم نصيحة هي بداية يوم إجازتك منذ اليوم السابق بعد انتهاء عملك أي تفصل تماما من العمل وتعمل على حساب الإجازة كأنها يوم ونصف، وتبدأ بترتيب مشاويرك أو أي شيء من اليوم السابق للإجازة.

- محاولة تنفيذ جميع مشاويرك الحياتية في منتصف الأسبوع والبُعد عن يوم إجازتك أو أول الأسبوع وأخره على سبيل المثال تريد زيارة شخص أو شراء شيئا لنفسك وغيره عليك قضاء ذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء أو على حسب ميعاد يوم إجازتك الأسبوعية.

- التخطيط في اليوم السابق من إجازتك، ما سوف تفعله في اليوم التالي سواء سفر أو خروج، يجب التحديد للاستفادة من اليوم بالكامل منذ بدايته.

- في حال كنت اتخذت قرار بقضاء يوم الإجازة في المنزل للخروج عليك أن تفصل تماما من التفكير في العمل وغلق هاتفك للانعزال عن أي شيئا متعلقا بعملك أو تستخدمه في احتياجاتك الشخصية فقط للبُعد عن الحالة المزاجية السيئة أو الضغط النفسي.

- من الممكن ترتيب يوم لتغيير جو بعيدا عن الروتين على سبيل المثال السفر إلى العين السخنة أو الإسكندرية، عليك استغلال أي فرصة جديدة غير التنزه في نفس الأماكن المعتاد عليها أو الجلوس في المنزل حتى تستطيع العودة لعملك نشيط وتجديد حماسك واصفا خليفة ذلك "عشان ترجع فريش".