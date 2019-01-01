دراسة تحذر من تناول "الأسبرين" يوميا

حثت دراسة علمية جديدة، الملايين التوقف عن الحصول على حبوب الأسبرين، خاصة في حال استخدامها لتفادي الإصابة بالنوبات القلبية.

ونصح الباحثون، في جامعة هارفارد استعمال جرعة من الأسبرين يوميا فقط، للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة أو جلطة قلبية، أو تم تشخصيهم بمرض القلب.

بينما أكد الباحثون، أن الأمر مختلف بالنسبة إلى الاستخدامات الأخرى لهذا العقار، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكشفت الإرشادات الصحية الذي أصدرت هذا العام في الولايات المتحدة عن استبعاد استعمال الأسبرين الروتيني للعديد من كبار السن الذين لا يعانون من أمراض القلب حيث إن الأمر مخصص للأشخاص الأصغر سنا، وفقط بأمر من الأطباء.

ووفقا لبيانات جامعة هارفارد عام 2017، يحصل 29 مليون شخص تحت سن الأربعين على الأسبرين يوميا رغم عدم وجود أمراض قلب معروفة لديهم، من أجل تفادي هذا المرض القاتل.

ويوجد نحو 7 ملايين من بين هؤلاء يستخدمون عقار الأسبرين، على عاتقهم، ومن دون استشارة الطبيب.

كما يتناول يوميا نصف الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 70 عامًا ممن لا يعانون من المرض القاتل، ويقدرون بنحو 10 ملايين، الأسبرين من أجل منع مرض القلب.

وكان الأطباء لأعوام، ينصحون مرضاهم بتناول الأسبرين لتفادي السكتات القلبية، إلا أن الأمر تغير كليا العام الماضي، بعد إجراء 3 دراسات توصلت إلى نتائج مفاجئة.

وأظهرت هذه الدراسات إلى أن تأثير عقار الأسبرين تأثير هامشي جدا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية.