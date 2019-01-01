"بتجيب سرطان".. دراسة تكشف مخاطر المشروبات السكرية

كشفت دراسة حديثة عن أن الإفراط فى تناول المشروبات السرية يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

ووفقا للدراسة التى قام بها فريق من الباحثين الفرنسيين، فإن هناك دلائل تربط بالفعل بين المشروبات السكرية وزيادة مخاطر الأمراض السرطانية ومنها الثدي والبروستاتا والأمعاء، وفقا لموقع سكاي نيوز نقلا عن مجلة BMJ.

وشملت الدراسة أكثر من 100 ألف شخص فرنسي بالغ من الأصحاء، 21% من المشاركين من الرجال، و79% من النساء، ومتوسط أعمارهم 42 عام، وقام العلماء بقياس ما يتناوله هؤلاء الأفراد على مدار الساعة وتحليل أكثر من 3300 عنصر من المواد الغذائية والمشروبات ومتابعتهم لمدة 9 سنوات.

وخلال السنوات الأخيرة زاد استهلاك معدل المشروبات السكرية فى العالم، خاصة وأنها ترتبط بشكل مباشر بالسمنة الأمر الذي يؤدى غلى الإصابة بالعديد من الأمراض السرطانية.

وكان الرجال أصحاب النصيب الأكبر من الاستهلاك اليومي، مقارنة بالنساء، وكانت النسبة على التولي 90.3 مل مقابل 74.6 مل.

وخلال فترة الدراسة تم تشخيص 2193 حالة بالسرطان الأولي وتم التحقق من صحتها وهي (693 حالة سرطان ثدي و291 سرطان بروستاتا و166 سرطان قولون ومستقيم)، وكان متوسط ​​العمر عند تشخيص السرطان 59 عاما.

وكشفت النتائج ان تناول 100 مل من المشروبات السكرية كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي 22%، وسرطان الكلي بنسبة 18%.