"بتجيب سرطان".. دراسة تكشف مخاطر المشروبات السكرية

02:54 ص | الثلاثاء 23 يوليو 2019
المشروبات السكرية ترفع من خطر السرطان

المشروبات السكرية ترفع من خطر السرطان

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

دراسة طبية تحذر: عوادم السيارات تؤثر على خصوبة الرجال

دراسة طبية تحذر: عوادم السيارات تؤثر على خصوبة الرجال

رئيس المحلة يوجه بعمل دراسة ميدانية لكل منشأة طبية للتخلص من النفايات

رئيس المحلة يوجه بعمل دراسة ميدانية لكل منشأة طبية للتخلص من النفايات

دراسة: أفلام السينما تتسبب في أخطاء طبية قاتلة

دراسة: أفلام السينما تتسبب في أخطاء طبية قاتلة

وداعا للشيخوخة.. دراسة طبية تلامس حلم البشرية

وداعا للشيخوخة.. دراسة طبية تلامس حلم البشرية

كشفت دراسة حديثة عن أن الإفراط فى تناول المشروبات السرية يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

ووفقا للدراسة التى قام بها فريق من الباحثين الفرنسيين، فإن هناك دلائل تربط بالفعل بين المشروبات السكرية وزيادة مخاطر الأمراض السرطانية ومنها الثدي والبروستاتا والأمعاء، وفقا لموقع سكاي نيوز نقلا عن مجلة BMJ.

وشملت الدراسة أكثر من 100 ألف شخص فرنسي بالغ من الأصحاء، 21% من المشاركين من الرجال، و79% من النساء، ومتوسط أعمارهم 42 عام، وقام العلماء بقياس ما يتناوله هؤلاء الأفراد على مدار الساعة وتحليل أكثر من 3300 عنصر من المواد الغذائية والمشروبات ومتابعتهم لمدة 9 سنوات.

وخلال السنوات الأخيرة زاد استهلاك معدل المشروبات السكرية فى العالم، خاصة وأنها ترتبط بشكل مباشر بالسمنة الأمر الذي يؤدى غلى الإصابة بالعديد من الأمراض السرطانية.

وكان الرجال أصحاب النصيب الأكبر من الاستهلاك اليومي، مقارنة بالنساء، وكانت النسبة على التولي 90.3 مل مقابل 74.6 مل.

وخلال فترة الدراسة تم تشخيص 2193 حالة بالسرطان الأولي وتم التحقق من صحتها وهي (693 حالة سرطان ثدي و291 سرطان بروستاتا و166 سرطان قولون ومستقيم)، وكان متوسط ​​العمر عند تشخيص السرطان 59 عاما.

وكشفت النتائج ان تناول 100 مل من المشروبات السكرية كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي 22%، وسرطان الكلي بنسبة 18%.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بعد 17 سنة من الـ6 ـ 1.. رضا شحاتة وحسام غالي "نكدوا على الزمالك تاني"

بعد 17 سنة من الـ6 ـ 1.. رضا شحاتة وحسام غالي "نكدوا على الزمالك تاني"

" سيداتي آنساتي سادت .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والهدف الأول للنادي الأهلي رضا شحاتة".. جملةٌ يتذكرها جمهور الأهلي والزمالك على حد سواء، افتتح بها المعل
أغنى 6 مصريين في قائمة فوربس 2019.. ثروتهم 17.3 مليار دولار

أغنى 6 مصريين في قائمة فوربس 2019.. ثروتهم 17.3 مليار دولار

كشفت مجلة فوربس الأمريكية، عن قائمة أغنى شخصيات في مصر خلال 2019
دراسة: الملح يحصد أرواح الآلاف سنويا

دراسة: الملح يحصد أرواح الآلاف سنويا

ذكر باحثون أن الملح في الأطعمة ما يزيد عن 8 حرامات يوميا يؤدي إلى أزمات قلبية وجلطات دماغية وسرطان المعدة ويتسبب في الوفاة
"فوربس": ارتفاع ثروة ناصف ساويرس في 4 أشهر لـ25 مليار جنيه مصري

"فوربس": ارتفاع ثروة ناصف ساويرس في 4 أشهر لـ25 مليار جنيه مصري

قفزت ثروة ناصف ساويرس رجل الأعمال المصري لتصل إلى 7.9 مليار دولار ومقارنة بشهر مارس الماضي فالفارق نحو 25 مليار جنيه مصري
أحمد ياسر ريان "يعكنن" على الزمالكاوية "بهدف وحركة وتويتة": الدوري بح

أحمد ياسر ريان "يعكنن" على الزمالكاوية "بهدف وحركة وتويتة": الدوري بح

نشأ في عائلة أهلاوية وتربى على حب المارد الأحمر، فكان خياره الأول عند ممارسته كرة القدم، وبعد أن غادر القلعة الحمراء بحثًا عن النجاح والتألق على سبيل الإعارة، ل