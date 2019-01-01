حكم كرة قدم و"ديليفرى": "أنا إندبندنت وُومَن"

02:02 ص | الثلاثاء 23 يوليو 2019
إسراء محمد

إسراء محمد

كتب: مها طايع

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فتاة رياضية من الطراز الأول، تتمتع بحيوية ونشاط دائم، وصاحبة خبرات فى مجالات عديدة، حيث تعمل حكم كرة قدم بنادٍ رياضى بمحافظة الإسكندرية، وقررت افتتاح مشروع خاص بها، استقرت أن يكون توصيل الطلبات للزبائن، باستخدام دراجتها البخارية، مقابل 20 جنيهاً فقط.

إسراء محمد، 25 عاماً، حققت نجاحاً فى مجال عملها الكروى، وحمسها ذلك إلى التطلع لمزيد من النجاحات، خرجت وسط الجميع، لتعلن عن وظيفتها الجديدة، ورغبتها فى نشر ثقافة الـ«ديلفيرى» بين الفتيات، باستخدام «إسكوتر»، وطالبت المواطنين أيضاً بمساعدتها لإنجاح مشروعها، من خلال الاعتماد عليها والثقة فى قدرتها على توصيل الطلبات كاملة إلى أى مكان: «شغلى كحكم كرة خلق وقت فراغ يمكن استغلاله فى شغل جديد، وحاولت أنجح وأثبت نفسى فى أكتر من مجال».

اشترت «إسراء» دراجتها البخارية منذ ما يقارب الشهر، وقررت استخدامها فى العمل بدلاً من مشاويرها الخاصة، وتسعد بلقب «إندبندنت وومن»: «إنك تكون قادر على النجاح فى أكتر من مجال، وتقسم وقتك بين العمل والأهل ونفسك، وتمارس مواهبك، ده منتهى الأمانى، وده اللى باحاول أعمله، باشتغل فى الكورة اللى بحبها وبلعبها كمان، وباستفيد من الإسكوتر لنفسى ولغيرى».

تعمل «إسراء» فى خدمة توصيل الطلبات منذ نحو 10 أيام، داخل محافظتها الإسكندرية: «المشاوير اللى باعملها للبنات وبس، بدل ما تنزل وتلف وتتعب فى المواصلات، وبمقابل مش كبير»، وترتدى أثناء عملها على «الإسكوتر»، خوذة للرأس وقفازات يد، حتى لا تتعرض لأى ضرر فى الطريق.

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