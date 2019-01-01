برابط واحد.. فيس بوك يقدم حلا لاستعادة "أرقام الهواتف الضائعة"

10:34 م | الإثنين 22 يوليو 2019
الفيس بوك يتيح استعادة جهات الاتصال

الفيس بوك يتيح استعادة جهات الاتصال

كتب: منى السعيد

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خصائص فيس بوك غير الشائعة قد يتخوف منها البعض عندما يعرفها، لكنها في الحقيقة قد توفر خدمة مجانية غاية في الأهمية لو أحسن استخدامها، فيما يخص الهواتف الذكية، هناك خاصية مجهولة للبعض قد توفر على مستخدميه الكثير.

يضطر البعض أحيانا عند استخدام الهاتف الذكي إلى "إعادة ضبط المصنع" التي تعني ضياع كافة البيانات، أو الأسوأ وهو سرقة أو ضياع الهاتف، ما يعني فقدان لجميع جهات الاتصال.

ويبحث البعض عن طرق لاستعادة تلك البيانات التي تكون أغلبها مدفوع، لكن "الفيس بوك" يوفر فرصة لاستعادة كافة بيانات الاتصال بطريقة مجانية.

الفيس بوك يحتفظ بجهات الاتصال

خلال السنوات الأخيرة أصبح الفيس يعمل على تسهيل استخدامه، فأصبح يطلب رقم هاتفك، ومن خلاله يمكنه الوصول إلى جهات الاتصال وبياناتك، ويقوم بتخزينها على الخوادم الخاصة بالموقع، ويمكن استرادها خلال أي وقت.

استراد جهات الاتصال من الفيس بوك

ويمكن من خلال الدخول بالضغط هــــــــــنا استرداد جهات الاتصال الموجودة على هاتفك.

أما إذا كنت لا ترغب في أن يحصل الفيس بوك على بياناتك أو جهات الاتصال الخاصة بك، فيمكنك إلغاء تلك الخاصية، من خلال اتباع بضع خطوات، لكن يجب أن تنتبه إلى أن إيقاف تلك الخاصية على الفيس بوك لا يعني أنها ستتوقف على "الماسنجر" بل ستحتاج إلى إعادة ضبطه.

وأيضا إذا كنت تستخدم الفيس بوك على أكثر من جهاز، فإن هذا يعني إيقاف تلك الخاصية على جميع الأجهزة وليس جهاز واحد.  

إيقاف تحميل جهات الاتصال من الفيس بوك

إيقاف تحميل جهات الاتصال من الفيس بوك له أكثر من طريقة حسب نوع جهازك أو التطبيق الذي تستخدمه.

نظام "أندرويد".

إذا كنت تستخدم نظام الاندرويد، فيجب أن تذهب إلى صفحة الفيس بوك والبحث فى الجزء العلوي عن تلك العلامة بمجرد الضغط عليها ستظهر قائمة طويلة اختار منها Settings & Privacy. أو إعدادات والخصوصية، ثم اختيار Settings أو إعدادات، وفي النهاية الضغط على Media and Contacts أو قسم الوسائط وجهات الاتصال، ويمكن من اختيار التشغيل أو الإيقاف.

تستخدم iPhone or iPad

إذا كنت تستخدم جهاز iPhone أو iPad فيجب أن تضغط أسفل يمين صفحة "الفيس بوك" والبحث عن تلك العلامة، سوف تظهر لك قائمة اضغط على الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات، ثم اختيار قسم الوسائط وجهات الاتصال وانقر فوق تحميل جهات الاتصال، ويمكن اختيار تشغيل الاعداد أو إيقافه.

فيس بوك لايت

إذا كنت تستخدم تطبيق فيس بوك لايت، فيجب أن تضغط في الجزء العلوي الأيسر، ثم الضغط على الإعدادات واختيار قسم الوسائط وجهات الاتصال، ثم تحميل جهات الاتصال، اضغط بجوار هذه الكلمات وسيتاح لك إيقاف أو تشغيل هذه الخاصية.

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