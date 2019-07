ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما.. والجميع يستقبله بالهتافات

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عروسين من مؤيديه وهما جرووم مونجيللي ونيكول ماري، بحضوره حفل زفافهما في ناديه للجولف بولاية نيو جيرسي الأمريكية، فاستقبله الحضور بالهتاف.

وبث عدد من الحاضرين فيديوهات قصيرة لدخول الرئيس الأمريكي حفل الزفاف وكيف تم استقباله.

This is why so many love @realDonaldTrump! This couple invited Trump to show up to their wedding at the Trump Nat’l Golf club in New Jersey, & he did!! No other POTUS cared about their supporters like Trump does!! pic.twitter.com/2cuXPMJA82