ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما.. والجميع يستقبله بالهتافات

09:27 م | الإثنين 22 يوليو 2019
ترامب يحضر حفل زفاف لمؤيديه

ترامب يحضر حفل زفاف لمؤيديه

كتب: تسنيم حسن

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فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عروسين من مؤيديه وهما جرووم مونجيللي ونيكول ماري، بحضوره حفل زفافهما في ناديه للجولف بولاية نيو جيرسي الأمريكية، فاستقبله الحضور بالهتاف.

وبث عدد من الحاضرين فيديوهات قصيرة لدخول الرئيس الأمريكي حفل الزفاف وكيف تم استقباله.

أرسل العروسان للرئيس الأمريكي العديد من الدعوات لحضور حفل خطبتهما منذ عامين، الذي أقيم في المكان نفسه، ولكنه لم يحضر، ففقدا الأمل في استقباله بحفل الزفاف هذا العام؛ لعدم تلقيهما أي استجابة، ولكن فوجئ الجميع بحضوره، وعانقته العروس، ليهتف الزوجان، ويتبعهما الحضور مرددين "USA"، لتتحول الأغنيات إلى هتافات جماهيرية، ظهرت في فيديو نشره موقع "CNN" بالعربية.

وتوسل جرووم مونجيللي، وفقا لموقع "MSN" الأمريكي، إلى ترامب بأن يرافقه للبوفيه ليستقبل معه ضيوف حفله البالغ عددهم 230 شخصا، ولكنه اعتذر منه، ليكتفي باستقبال هتافات الحضور.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحضر فيها "ترامب" حفل زفاف بأحد نوادي الجولف، ففي عام 2017 فاجأ ترامب العروسين تاكر جلاديل وكريستين بياتكوفسكي بمشاركته لهما في زفافهما في نادي مارلاجو للجولف.

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