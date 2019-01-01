العثور على رفات واحد من أعظم جنرالات نابليون

عثر فريق من علماء الآثار في أوائل الشهر الجاري، على هيكل عظمي في خندق بمدينة سمولينسك الروسية، يرجح أن يعود لأحد أشهر جنرالات نابليون، الذين قُتلوا في روسيا إبان غزو جيوش أوروبا بقيادة نابليون سنة 1812.

والهيكل الذي عثر عليه وجده العلماء منقوصا من الساق اليسرى، فيما كانت عظام الساق اليمنى ليست سليمة، وهو ما يتوافق مع ظروف مقتل الجنرال الفرنسي الذي مات بقذيفة مدفع بترت ساقه اليسرى، بحسب "روسيا اليوم".

وبعدما تمت المطابقة بين الإصابات الملاحظة على عظام الهيكل والإصابات التي قتلت جنرال نابليون، قال فريق علماء الآثار الروسي الفرنسي المشترك، إن الهيكل المكتشف قد يعود للجنرال شارل إيتيان غودان دو لا سابلونيير.

ويستند انتماء رفات هذا الجنرال إلى جنود نابليون إلى 3 عناصر هي الوجود المعروف لشخصيات رفيعة المستوى مدفونة في خنادق مماثلة، والساق المفقودة، وحطام مدافع متروكة في ساحة المعركة.

ولحسم هذا الجدل، فإن فحص الحمض النووي للعظام سيضع النقاط على الحروف في مصير الجنرال الفرنسي الكبير المفقود.

يذكر أن الجنرال غودان المنقوش اسمه على قوس النصر في باريس، قتل أثناء معركة فالوتينا في سمولينسك غربي روسيا، وكان شخصية مرموقة كنّ لها نابليون احتراما جمًا.