أحمد ياسر ريان "يعكنن" على الزمالكاوية "بهدف وحركة وتويتة": الدوري بح

نشأ في عائلة أهلاوية وتربى على حب المارد الأحمر، فكان خياره الأول عند ممارسته كرة القدم، وبعد أن غادر القلعة الحمراء بحثًا عن النجاح والتألق على سبيل الإعارة، لم ينس مساندته لعشقه الأول، وساهم أحمد ياسر ريان لاعب الأحمر المعار للجونة، بالأمس، في تعطيل قطار نادي الزمالك الباحث عن بطولة الدوري.

إسعاد جماهير الأهلي و"العكننة" على جماهير الزمالك، كان الهدف الرئيسي لـ"ريان" قبل دخوله لقاء الزمالك والجونة، بجانب إحراز المكسب لفريقه الحالي، وتحسين وضعه في الدوري، وهو ما مكن ابن الأهلي البار من تحقيقه على أكمل وجه من خلال 3 أشياء مختلفة.

هدف في مرمى الزمالك

في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، تمكن أحمد ياسر ريان من إدراك هدف التعادل لنادي الجونة، مستغلا خطأ دفاعات الأبيض وعدم التعامل الجيد مع عرضية "شبراوي"، لينقض على الكرة بقدمه اليمنى ويسكنها شباك عمر صلاح حارس عرين الفارس الأبيض.

حركة "الدوري بح"

المشادات بين أحمد ياسر إبراهيم ولاعبو الزمالك بدأت بعد إحرازه الهدف الأول، حينما حاول أن يأخد الكرة من يد محمود علاء، أملًا في إحراز فريقه هدف آخر بعد التعادل، واستمرت خلال المباراة، ما دفع ابن الأهلي المعار، لأن يقوم بحركة بيده تعني أن الدوري لم يعد في متناول الزمالك، وهو ما صاغه الجمهور على السوشيال ميديا بجملة "خلاص الدوري بح".

رسالة لكابتن الأهلي السابق "خلصت يا عمدة"

بعد نهاية مبارة الجونة والزمالك بالتعادل، كتب "ريان" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة ذكر فيها قائد الأهلي السابق عماد متعب، قائلًا"خلصت.. تمام يا عمدة؟"، في إشارة منهخ لإنهاء مهمته في تعطيل الزمالك عن سعيه نحو لقب الدوري.

وتعادل النادي الزمالك أمام نظيره الجونة، بهدفين لكل منهما، في المباراة التى جمعتهما على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.