بالفيديو.. آلاف الفرنسيين يحتفلون بمئوية "سيتروين"

05:04 ص | الإثنين 22 يوليو 2019
سيارة سيتروين

سيارة سيتروين

كتب: حاتم سعيد حسن

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تدفق الآلاف من الفرنسيين وجنسيات أخرى وعدد من السيارات، على حد سواء، إلى بلدية "La Ferté Vidame" في منطقة مركز فال دي لوار، نهاية هذا الأسبوع، للاحتفال بالذكرى المئوية لإنشاء شركة "سيتروين" للسيارات.

وجاء عدد من الزوار لرؤية السيارات الكلاسيكية والموديلات القديمة وغير العادية، التي جاءت من جميع أنحاء العالم، احتفالا بهذه المناسبة، واهتم بحضور الاحتفالية كل من المهتمين بالسيارات، والميكانيكيين الهواة، وعائلات وأشخاص يحبون موديلات "ستروين"، وفقا لـ"euronews".

وستروين هي شركة تصنيع سيارات فرنسية تأسست في عام 1919 بواسطة أندريه سيتروين، وسرعان ما حققت موديلات سياراتها شعبية ونجاحا على مدار السنوات في التكنولوجيا المبتكرة من خلال الإنتاج الضخم للعجلات الأمامية، كما صنعت سيارة "DS" ، وكانت أول شركة تنتج سيارات تستخدم المكابح الحديثة بكميات كبيرة.

واستمتع عدد كبير من الحشود يوم الأحد بإنشاء سوق لبيع قطع غيار السيارات والهدايا التذكارية، وأقيم مزاد سيارات استثنائي، وانتهى الاحتفال بعزف وغناء لفرقتين موسيقيتين.

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