روبوبي إكس وينج.. روبوت على هيئة حشرة يطير دون بطارية

شكلت فكرة التوليد الذاتي للطاقة عن طريق الشمس طفرة نوعية في مجال الربوتات، حيث طور باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية "روبوت صغير" على شكل حشرة تطير باستخدام 4 أجنحة دون الاعتماد على بطارية تقليدية.

ويبلغ وزن الربوت 90 مليجرام ويستخدم 4 أجنحة مدفوعة بمحركين ومصنوعات من ألياف الكربون والبوليستر وخلايا ضوئية محدودة الحجم، ويحمل اسم "روبوبي إكس وينج" "Robobee X Wing وطوله أقل من 5 سنتيمترات ويمكن استخدامه لأغراض بيئية والطيران في الأماكن الصغيرة والضيقة، بحسب "سبوتنك".

ولتجنب مشكلة شحن الروبوت بالطاقة، تم تصميم خلايا شمسية صغيرة لإمداد الجهاز بالطاقة اللازمة لطيرانه، وتستطيع هذه الخلايا توليد طاقة تصل قوتها لحوالي 5 فولت، ومن ثم تكثيف الطاقة عبر مكثف خاص لتصل إلى 200 فولت.

Sustained flight of an untethered flying-insect-inspired robot is demonstrated in a paper in Nature. The small robot is less than 5 cm long, weighs just 259 mg, and might be useful for environmental monitoring or navigation in confined spaces. https://t.co/wigKDHHHyy pic.twitter.com/9yXhwcIILn