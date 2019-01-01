روبوبي إكس وينج.. روبوت على هيئة حشرة يطير دون بطارية

12:40 ص | الإثنين 22 يوليو 2019
الربوت الحشرة

الربوت الحشرة

كتب: الوطن

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شكلت فكرة التوليد الذاتي للطاقة عن طريق الشمس طفرة نوعية في مجال الربوتات، حيث طور باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية "روبوت صغير" على شكل حشرة تطير باستخدام 4 أجنحة دون الاعتماد على بطارية تقليدية.

ويبلغ وزن الربوت 90 مليجرام ويستخدم 4 أجنحة مدفوعة بمحركين ومصنوعات من ألياف الكربون والبوليستر وخلايا ضوئية محدودة الحجم، ويحمل اسم "روبوبي إكس وينج"  "Robobee X Wing  وطوله أقل من 5 سنتيمترات ويمكن استخدامه لأغراض بيئية والطيران في الأماكن الصغيرة والضيقة، بحسب "سبوتنك".

ولتجنب مشكلة شحن الروبوت بالطاقة، تم تصميم خلايا شمسية صغيرة لإمداد الجهاز بالطاقة اللازمة لطيرانه، وتستطيع هذه الخلايا توليد طاقة تصل قوتها لحوالي 5 فولت، ومن ثم تكثيف الطاقة عبر مكثف خاص لتصل إلى 200 فولت.

ويقول نوح جيفيرز، الباحث في مجال الهندسة بجامعة هارفارد: "رفعنا المستوى فيما يتعلق بكمّ الطاقة التي يمكن الحصول عليها من العضلات الصناعية في الروبوت ومدى كفاءة نظام التشغيل بأكمله"، ومع ذلك لن يتمكن الروبوت من الطيران أكثر من ثوان، حيث أن محركاته ما تزال تعاني من عدم القدرة على تخزين الطاقة، ولكن أعضاء الفريق البحثي يؤمنون بقدرتهم على إيجاد حل لذلك مستقبلا.

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