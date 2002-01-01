بعد 17 سنة من الـ6 ـ 1.. رضا شحاتة وحسام غالي "نكدوا على الزمالك تاني"

"سيداتي آنساتي سادتي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والهدف الأول للنادي الأهلي رضا شحاته".. جملةٌ يتذكرها جمهور الأهلي والزمالك على حد سواء، افتتح بها المعلق مدحت شلبي مباراة القمة الشهيرة في 16 مايو 2002، والتي تقدم رضا شحاتة للأهلي في بدايتها.

لاعبو الأحمر في تلك المباراة التاريخية أمطروا شباك فريق ميت عقبة بنصف دستة اهداف، أحرز منهم خالد بيبو رباعية وإبراهيم سعيد هدفًا، ورد الأبيض بهدف وحيد لحسام حسن، لتنتهي المباراة بنتيجة 6-1، وتصبح علامة بارزة في تاريخ لقاءات القمة بين القطبين.

مباراة الستة الشهيرة يتذكرها الجمهور بجملتين شهيرتين، "بيبو وبشير.. بيبو والجون" والجملة الثانية كانت تلك المتعلقة برضا شحاتة الذي فتح الباب للانتصار الكبير، بهدف صنعه له حسام غالي، ليبتعد الزمالك عن المنافسة عن لقب الدوري العام حينها.

وبعد 17 عاما، عاد رضا شحاتة وحسام غالي مرة أخرى ليكونا سبب "النكد" والحزن لجماهير الزمالك، ولكن من على مقاعد الإدارة الفنية لنادي الجونة، الذي يتولى شحاتة المسئولية الفنية له ويعمل حسام غالي مديرًا للكرة به.

الجونة بقيادة شحاتة وغالي أضاع على الزمالك نقطتين ثمينتين في السباق على لقب الدوري، بعد التعادل معه بهدفين لكل فريق في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 من الدوري المصري، ليقترب درع الدوري من الأهلي الذي بات يكفيه الفوز بأي نتيجة على المقاولون العرب لحصد اللقب قبل مباراة القمة في الجولة الأخيرة.

أحرز طارق حامد هدف الزمالك في الدقيقة 64، وتعادل أحمد ياسر ريان للجونة في الدقيقة 78، فيما أضاف محمود الشبراوي هدف الجونة الثاني بالدقيقة 88 من زمن اللقاء، وتعادل للزمالك من جديد محمود عبد العزيز في الدقيقة 97، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 38 في المركز الخامس عشر.