بعد 17 سنة من الـ6 ـ 1.. رضا شحاتة وحسام غالي "نكدوا على الزمالك تاني"

11:45 م | الأحد 21 يوليو 2019
رضا شحاتة وحسام غالي

رضا شحاتة وحسام غالي

كتب: عبدالرحمن قناوي

أخبار متعلقة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة

15 دقيقة.. "كر وفر" بين الزمالك والجونة.. والتعادل السلبي مستمر

15 دقيقة.. "كر وفر" بين الزمالك والجونة.. والتعادل السلبي مستمر

بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري

بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري

موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم والقنوات الناقلة

"سيداتي آنساتي سادتي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والهدف الأول للنادي الأهلي رضا شحاته".. جملةٌ يتذكرها جمهور الأهلي والزمالك على حد سواء، افتتح بها المعلق مدحت شلبي مباراة القمة الشهيرة في 16 مايو 2002، والتي تقدم رضا  شحاتة للأهلي في بدايتها.

لاعبو الأحمر في تلك المباراة التاريخية أمطروا شباك فريق ميت عقبة بنصف دستة اهداف، أحرز منهم خالد بيبو رباعية وإبراهيم سعيد هدفًا، ورد الأبيض بهدف وحيد لحسام حسن، لتنتهي المباراة بنتيجة 6-1، وتصبح علامة بارزة في تاريخ لقاءات القمة بين القطبين.

مباراة الستة الشهيرة يتذكرها الجمهور بجملتين شهيرتين، "بيبو وبشير.. بيبو والجون" والجملة الثانية كانت تلك المتعلقة برضا شحاتة الذي فتح الباب للانتصار الكبير، بهدف صنعه له حسام غالي، ليبتعد الزمالك عن المنافسة عن لقب الدوري العام حينها.

وبعد 17 عاما، عاد رضا شحاتة وحسام غالي مرة أخرى ليكونا سبب "النكد" والحزن لجماهير الزمالك، ولكن من على مقاعد الإدارة الفنية لنادي الجونة، الذي يتولى شحاتة المسئولية الفنية له ويعمل حسام غالي مديرًا للكرة به.

الجونة بقيادة شحاتة وغالي أضاع على الزمالك نقطتين ثمينتين في السباق على لقب الدوري، بعد التعادل معه بهدفين لكل فريق في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 من الدوري المصري، ليقترب درع الدوري من الأهلي الذي بات يكفيه الفوز بأي نتيجة على المقاولون العرب لحصد اللقب قبل مباراة القمة في الجولة الأخيرة.

أحرز طارق حامد هدف الزمالك في الدقيقة 64، وتعادل أحمد ياسر ريان للجونة في الدقيقة 78، فيما أضاف محمود الشبراوي هدف الجونة الثاني بالدقيقة 88 من زمن اللقاء، وتعادل للزمالك من جديد محمود عبد العزيز في الدقيقة 97، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 38 في المركز الخامس عشر.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ناسا تتنبأ بنهاية العالم: حدث من أعماق الفضاء سيدمر الأرض

ناسا تتنبأ بنهاية العالم: حدث من أعماق الفضاء سيدمر الأرض

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وثيقة تتنبأ بنهاية العالم، من خلال حدث جلل يأتي لنا من أعماق الفضاء.
مشادة كلامية بين أحمد حسن ومدير "الجزيرة": "إحنا أسياد إفريقيا"

مشادة كلامية بين أحمد حسن ومدير "الجزيرة": "إحنا أسياد إفريقيا"

تسبب تعليق لنجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسن، في استياء مدير مكتب ومراسل "الجزيرة" في باريس عياش دراجي،
سائق مصري يسلم حقيبة بها 100 ألف درهم لشرطة دبي: "عشان ربنا يكرمنا"

سائق مصري يسلم حقيبة بها 100 ألف درهم لشرطة دبي: "عشان ربنا يكرمنا"

كرمت شرطة إماراة دبي سائق مصري في الإمارات نظرا لأمانته، إذ وجد حقيبة بها 100 ألف درهم وسلمها للشرطة، ورفض أن يستحلها لنفسه.
الكشف عن أعمال السحر بالمقابر يثير الجدل.. وخالد الجندي: "تخاريف"

الكشف عن أعمال السحر بالمقابر يثير الجدل.. وخالد الجندي: "تخاريف"

ما زالت عمليات الكشف عن وجود أعمال سحر داخل المقابر مسلسلًا مستمرًا، يثير جدل وانتباه الكثيرين.
المشهد الأخير.. ممثل هندي يفارق الحياة في عرض مسرحي بدبي

المشهد الأخير.. ممثل هندي يفارق الحياة في عرض مسرحي بدبي

لفظ ممثل هندي أنفاسه الأخيرة اثناء تقديمه لعرض مسرحي أمام الجمهور، على أحد مسارح دبي.