فيديو.. اندفاع الحمم من بركان جبل إيتنا في جزيرة بـ إيطاليا

05:41 ص | الأحد 21 يوليو 2019
بركان

بركان

كتب: حاتم سعيد حسن

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انفجر بركان جبل إتنا، والذي يعتبر الأكبر في إيطاليا ، ليلة الجمعة، حيث خرجت مجموعة من الحمم ملأت السماء فوق صقلية بالرماد البركاني.

واضطر مطاران في مدنية كاتانيا، ثاني أكبر مدن جزيرة صقلية، إلى وقف الحركة الجوية، قبل أن تتم إعادة فتحهما أمس السبت.

والبركان الذي انفجر، هو الأطول والأكثر نشاطا في أوروبا، لكنه نادرا ما يتسبب في أضرار، في حين أن الانفجارات نفسها لا تعرض السكان المحليين للخطر، وكان آخر ثوران كبير للبركان في عام 1992، وفقا لـ"يورونيوز".

وتوجد في إيطاليا مجموعة من البراكين النشطة والخاملة، أشهرها جبل فيزوف على البر الرئيسي بالقرب من نابولي والذي ثار في عام 79 ميلادية وأسفر عن مقتل الآلاف في مدينتي بومبي وهيركولانيوم القريبتين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ثار بركان في جزيرة سترومبولي فجأة، وأدى لمقتل متجول صقلي كان يتسلق الجبل مع رفيق برازيلي، وجد في وقت لاحق في حالة صدمة وجفاف، ولكن دون أن يصاب بأذى.

وتم إجلاء السياح من الجزيرة بعد الركض للاحتماء في البحر عندما بدأ الانفجار البركاني.

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