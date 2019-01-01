على طريقة "اللمبي 8 جيجا".. شركة تخطط لزرع شريحة في الرأس تمنح الذكاء الخارق

09:40 م | السبت 20 يوليو 2019
شركة  تخطط لرزع شريحة فى الدماغ 

شركة  تخطط لرزع شريحة فى الدماغ 

كتب: الوطن

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ابتكرت شركة "سبيس إكس" الفضائية، التابعة إيلون ماسك، شريحة حاسوبية قادرة على منح مستخدميها الذكاء الخارق ومعالجة أمراض الدماغ، ويأتى هذه الابتكار ضمن مشاريع إيلوم ماسك المرتبطة بأفلام الخيال العلمى.

وسيكون لشريحة "ماسك" السبق العلمي في إحداث دمج البشر مع الذكاء الاصطناعي، حيث تخطط شركة "نيورالينك" التي أسسها ماسك قبل عامين، لاختبار هذه التقنية  على البشر العام المقبل، تحت اسم مشروع "واجهة الدماغ والحاسوب"، وذلك بعد تحقيقها تقدم ملحوظ في تطوير جهاز لاسلكي قابل للزرع نظريا وقراءة الدماغ، بحسب "سبوتنك".

وتم اختبار الشريحة الذكية على القرود والفئران، وتمتاز بعلاج اضطرابات الدماغ بجميع أنواعها، حيث  تتصل الشريحة التي تبلغ أبعادها (4×4 مللي) بألف خيط مجهري أصغر من سمك الشعر البشري، وتدخل الدماغ من خلال 4 فتحات في الجمجمة، وتستطيع الأقطاب الكهربائية مراقبة النبضات الكهربائية لنشاط المخ، وقراءة الدماغ والتأثير على السلوك، وإرسال هذه البيانات إلى تطبيق على الهواتف الذكية.

وسوف تكون الخيوط دقيقة للغاية بما يكفي لتجاوز الأوعية الدموية في المخ دون التسبب في صدمة، ليقوم جهاز مثبت خلف الأذن ببث واستقبال الإشارات، ما يسمح للشريحة الذكية بالتفاعل مع جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي، وتعتزم شركة "نيورالينك" استخدام التطبيقات الأولى من تقنيتها، لمساعدة المصابين بالشلل على التحكم في هواتفهم الذكية، ولوحة المفاتيح الكمبيوتر، وأن تستخدم فيما بعد في علاج  اضطرابات الدماغ.

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