سائق مصري يسلم حقيبة بها 100 ألف درهم لشرطة دبي: "عشان ربنا يكرمنا"

"يا لو ألاقي شنطة فيها فلوس كتير".. حلم يراود معظم الأشخاص في يقظتهم، ويتمنون أن يتحقق أملا في التخلص من كل المشاكل المادية، ومن ضمن هؤلاء الأشخاص سائق مصري يعمل في الإمارات، تحقق حلمه بالفعل، ولكن رد فعله كان مختلفا عما كان يتوقع في سره.

سعد مصطفى عمر، مواطن مصري يعمل في هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات، في يوم من الأيام، تحقق الحلم الذي راوده كثيرا، ووجد حقيبة بها 100 ألف درهم في الأتوبيس الذي يقوده، ولكنه رفض أن يستحلها لنفسه، رغم أنه خيال أصبح حقيقة قد نفنح له كثير من الأبواب المغلقة.

"أنا في قسم عبر المدن، بسافر بين المدن، وفي اليوم اللي لاقيت فيه الفلوس كنت راجع من العين لدبي"، بهذه الكلمات بدأ سعد مصطفى عمر حديثة لـ"الوطن"، مضيفا: "بعد كل رحلة أنا بتفقد الباص من الداخل والخارج، وبشوف لو حد نسي حاجة".

في جولته التفتيشية المعتادة داخل الأتوبيس الذي يقوده، عثر سعد على "شنطة سودا بجوار شلتة كرسي في الباص، بفتحها لاقيت فيها المبلغ دا، ومفيش أي دليل على صاحبها، كل اللي موجود فلوس بس".

"طمعا في الستر وكرم ربنا"، قرر السائق المصري أن يتخلى عن كل ما كان يمكن أن يحققه بهذا المبلغ الهائل "خدت الفلوس وسلمتها للشرطة"، فنال الاحترام أمام نفسه أولا وكل من حوله ثانيا، بسبب أمانته.

شرطة مدينة دبي، المدينة التي يعمل فيها سعد، كرمته بسبب أمانته وأخلاقه "الشرطة اتصلت بي وشكرتني بعد ما سلمت الشنطة، وبعدين حددوا معايا ميعاد وكرموني فيه وادوني شهادة تكريم".

تكريم سعد لم يكن من الشرطة فقط، بل كرمه أيضا رئيس هيئة الطرق والمواصلات التي يعمل بها، بشهادة تكريم أخرى ومكافأة مادية.

يختتم سعد قائلا: "عملت كدا أولا عشان ربنا يكرمنا، ومش منتظرين إلا الستر، وكلمت ولادي وبلغتهم عشان بس أعرفهم إن مش كل حاجة الفلوس، وإن طول ما أنت جنب ربنا هيكرمك آخر كرم".