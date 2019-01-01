يدعي معرفة كل شيىء ويتكل على الحظ.. صفات الرجل الفاشل

07:33 م | السبت 20 يوليو 2019
الفشل - صورة أرشيفية

الفشل - صورة أرشيفية

كتب: الوطن

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للنجاح طرق عديدة، وللفشل أيضًا، فالشخص الناجح يعرف أنه ناجح، ويعمل بجهد أكبر على تطوير نفسه، أما النوع الثاني، فإنه لا يدرك كونه فاشلًا، إلا بعد فوات الأوان.

وكشف ألكساندر شاخوف، أخصائي علم النفس، صفات الرجل الفاشل الذي لا يريد تغيير نفسه، مشيراً إلى أنه من بين كل 10 رجال هناك 6 فاشلين.

وقال شاخوف إن الرجل الفاشل يحلم بمستقبل عظيم حيث يكون ثرياً وناجحاً، ويتحدث باستمرار عن خططه، وعندما يتعب الآخرون من الاستماع إليه، يبحث عن آذان جديدة، موضحاً أن هذا النوع من الرجال يدخل بانتظام في مشاريع مجنونة، ولا يريد أن يتعلم ويعمل على تطوير نفسه، ولكنه يؤمن فقط بالأشياء المجانية ويتكل على الحظ، ولا يستثمر وقته وقوته، بحسب "سبوتنك".

وأضاف أن الرجل الفاشل يؤجل كل شيء إلى وقت لاحق، وتكون الراحة والترفيه الأولوية بالنسبة له، بينما العمل يمكنه الانتظار، ويلقي اللوم على زوجته، والحكومة، والطقس بسبب عدم امتلاكه المال، ولكن ليس هو نفسه.

وتابع الأخصائي النفسي أن السمة الأخيرة التي يتسم بها الرجل الفاشل هي ادعاءه بمعرفة كل شيء، لذلك لا يجد سببا للتعلم والعمل على تطوير نفسه، كما أنه جبان ويخشى الاعتراف بأنه لا يمتلك معلومات حول شيء ما، والزوجة لن تتمكن من مساعدته، موضحاً أنه من الصعب تغيير الرجل الفاشل "قلة قليلة  فقط يمكنها أن تغير نمط حياتها نحو الأفضل، ولكنهم يفعلون ذلك فقط بعد أن يفقدوا كل شيء".

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