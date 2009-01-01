تشكيل أفضل لاعبي إفريقيا 2019.. معلومات عن نجوم القائمة

بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا، أمس، وحصول منتخب الجزائر على اللقب على حساب منتخب السنغال، أعلنت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، عن التشكيلة المثالية بين لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة التي أقيمت على أرض مصر.

واختارت اللجنة لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر بجائزة لاعب، فيما حصل رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر، بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس، كما جاء ضمن أفضل تشكيلة أيضا كل من لامين جاساما، ورياض محرز، وياسين مرياح، وكاليدو كوليبالي، ويوسف سبالي، وعدلان قديورة، وإدريسا جاي، وأوديون إيجالو، وساديو ماني، ويقودهم المدير الفني جمال بلماضي.

وفيما يلي نعرض أبرز معلومات عن كل لاعب في قائمة الأفضل بإفريقيا:

رياض محرز

هو لاعب منتخب الجزائر، الذي عرف تألقه مع فريق سارسال في عام 2004 حتى عام 2009 ثم انتقل نادي كيمبر الفرنسي عام 2009 حتي 2010 وشارك معهم 27 مباراة وسجل هدف واحد، ثم انتقل لنادي لوهافر عام 2010 حتى عام 2014، ثم احترف وذهب إلى إنجلترا ليتعاقد إدارة النادي ليستر سيتي لمدة أربعة مواسم وهذه أفضل فترات حياته مع هذا النادي الإنجليزي شارك معهم 158 مباراة وسجل 42 هدفا، ثم تعاقد مع نادي مانشستر سيتي عام 2018 وحصل معهم على الدوري الإنجليزي هذا العام 2019.

ساديو ماني

عام 2012، قدم ساديو ماني مباراته الاحترافية الأولى كلاعب احتياطي مع النادي الفرنسي ميتز. خلال أول موسمٍ له في الدوري، ثم انتقل إلى عدة فرق مرورا بالدوري الإنجليزي وأحرز الكثير من الأهداف مع فرقة التي قادها، كما سجل رقمًا قياسيًّأ جديدًا لأسرع ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في يونيو من عام 2016، انضمَّ إلى نادي ليفربول، وفي أغسطس، لعب أول مباراةٍ له في الدوري الإنجليزي، حيث سجل الهدف الرابع لفريقه ليكسب المباراة ضد نادي أرسنال، ليصبح النجم المفضل لدى جماهير فريقه الإنجليزي، ويحقق العديد من الإنجازات معه برفقة "صلاح" آخرها حصولهم على دوري أبطال أوروبا.

كما لعب ساديو ماني مع المنتخب السنغالي في أولمبياد عام 2012، بشكلٍ جيد، وقاد فريقه إلى الربع النهائي، حيث تمَّ استبعاد الفريق بعد الخسارة أمام المكسيك، ثم أخفق في عام 2017 أمام الكاميرون عندما أهدر ركلة جزاء ليخسر منتخب بلاده في ضربات الترجيح، كما فشل أمس في تحقيق اللقب الأول لمنتخبه أمام الجزائر التي حققت كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ32 أمس.

إسماعيل بن ناصر

بدأ مشوار إسماعيل بن ناصر (21 عاما) الاحترافي مع نادي أرليه أفينيون الفرنسي ومع نبوغ موهبته انتقل لصفوف أرسنال الإنجليزي فى 2015 لكنه لم يتأقلم على الأجواء بعد عامين وفى 2017 عاد إلى فرنسا من جديد عبر بوابة تولوز الفرنسي على سبيل الإعارة، والآن يلعب في نادي أمبولي الإيطالي.

وحصل إسماعيل على أفضل لاعب في بطولة إفريقيا 2019، والذي نجح بعد مباراتين فقط من البطولة المنقضية، أن يفرض نفسه واسمه بين نجوم القارة السمراء بعدما حقق انجازا مميزا ونجح أن يكون اللاعب الوحيد الذي حصد جائزة رجل المباراة مرتين الأولى أمام كينيا والسنغال وساهم بقوته البدنية وقدراته الدفاعية والهجومية في حصد الجزائر باللقب الثاني في تاريخها.

رايس مبولحي

هو حارس مرمى منتخب الجزائر، يلعب منذ 2018، في نادي الاتفاق السعودي، وبدأ مسيرته مع أولمبي مرسيليا في سنة 2002 قبل أن ينتقل عنهم في سنة 2006.

اختاره المدرب رابح سعدان ليكون ضمن تشكيلة منتخب الجزائر لكرة القدم في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب أفريقيا وهو الآن الحارس الأول في المنتخب الجزائري.

لامين جاساما

لامين جاساما هو لاعب منتخب السنغال الذي يبلغ (29 عاما)، هو لاعب كرة قدم فرنسي ذو أصول سنغالية يلعب حاليا في نادي الدرجة الأولى ليون الفرنسي في مركز الظهير الأيمن، وتألق كثيرا خلال هذه الدورة من بطولة أمم أفريقيا ليتم اختياره ضمن قائمة الأفضل في أفريقيا.

ياسين مرياح

هو مدافع منتخب تونس الدولي، يلعب لصالح أولمبياكوس اليوناني، كان في الأصل لاعب وسط ميدان دفاعي، لكنّ عند انتقاله إلى النادي الرياضي الصفاقسي لعب في عدة مراكز دفاعية أخرى مثل مدافع محوري وظهير أيمن، وبعد تألقه دفاعيا مع نسور قرطاج، تلقى العديد من العروض الاحترافية، حسبما أشارت تقارير صحفية، كما تم اختياره لقائمة الأفضل أفريقيا.

كاليدو كوليبالي

يعد نجم السنغال كاليدو كوليبالي، أكثر اللاعبين المؤثرين في صفوف السنغال، وأثر غيابه وحصوله على البطاقة الصفراء، وعدم لعبه المباراة النهائية أمام منتخب الجزائر أمس، في خسارة فريقه.

كوليبالي، يلعب ضمن صفوف فريق نابولى الإيطالي ويحمل الجنستين الفرنسية والسنغالية.

يوسف سبالي

يلعب في صفوف بوردود الفرنسي، ضمن خط الدفاع، وكان لتألقه كثيرا خلال كأس العالم 2018 سببا في اختياره ضمن قائمة المنتخب لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا التي خسرها مننتخبه في المباراة النهائية.

ويعد يوسف أحد أهم اللاعبين في نادي "بوردو"، حيث شارك في 39 مباراة مع بوردو بجميع المسابقات الموسم الماضي وصنع 6 أهداف.

عدلان قديورة

هو نجم دفاع لواتفورد الإنجليزي، كما نشأ في أسرة رياضية، فحصل والد عدلان قديورة، على أفضل هداف في الكأس الجزائرية عام 1981.

و"قديورة"، من أب جزائري و أم إسبانية إنريكيتا سوريرا بونزلاعبت كرة سلة سابقة وله الجنسية الفرنسية.

إدريسا جاي

وشارك لاعب نادي إيفرتون، البالغ من العمر 26 عاما، إلى عدة أندية منها استون فيلا، و ليل الفرنسي والذي شارك معه في موسم 2005 في 38 مباراة مع الفريق الانجليزي.

واختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا، لاعب وسط منتخب السنغال، ادريسا جانا الافضل في مباراة السنغال وبنين.

أوديون إيجالو

حصل أوديون إيجالو مهاجم نيجيري لاعب نادي واتفورد الإنجليزي، على جائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر وأسدل الستار عليها أمس بتتويج منتخب "محاربي الصحراء"، باللقب.

ونجح إيجالو الذى حصد مع منتخب بلاده المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية الجائزة بعد أن سجل 5 أهداف في البطولة.

ولعب أوديون، في عدة أندية في عدة بلدان منها نيجيربا، النرويج، إسبانيا، إيطاليا وإنجلترا.

المدرب جمال بلماضي

حصل جمال بلماضي، على أفضل مدرب في كأس امم أفريقيا، بعد أن قاد منتخب بلاده في الحصول على بطولة "الكان" للمرة الثانية في تاريخها.

وبلماضي، هو لاعب كرة قدم جزائري دولي سابق كان يلعب في خط وسط الملعب قبل أن يصبح مدربًا، منذ 2 أغسطس 2018 خلفا للمدرب رابح ماجر.

ولعب لعدة فرق في مختلف الدوريات، والتحق بعدها بمركز تدريب باريس سان جيرمان في عام 1992 حيث لعب كجناح أيمن لمدة سنة في نادي العاصمة قبل نقله إلى نادي مارتيغ الذي كان يلعب في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية أنذاك.

انضم بعدها إلى أولمبيك مارسيليا في موسم 1997-1998. بعد إعارة إلى نادي كان ثم نادي سيلتا فيغو، لعب مع أولمبيك مارسيليا من 2000 إلى 2003، قبل أن تتم إعارته مرة أخرى لمدة عام لفريق مانشستر سيتي.