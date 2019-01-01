من 2002 إلى 2019.. مصر حاضرة في خسارة السنغال نهائيين لأمم أفريقيا

02:07 ص | السبت 20 يوليو 2019
مباراة الجزائر والسنغال

مباراة الجزائر والسنغال

كتب: عبدالرحمن قناوي

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مرة أخرى، عاد منتخب السنغال لخسارة نهائي أمم أفريقيا أمام الجزائر، التي توجت بطلًا لأفريقيا في البطولة التي استضافتها مصر، وأطلق الحكم صافرة انتهاء مباراتها الأخيرة منذ قليل، وذلك بعد 17 عاما من خسارة "أسود التيرانجا" النهائي الأول أمام منتخب الكاميرون في عام 2002، وفي المرتين كانت مصر القاسم المشترك رغم عدم التقاء الفراعنة بهم.

في بطولة أمم أفريقيا 2002، التي استضافتها مالي، استطاع "أسود التيرانجا" الصعود لنهائي بطولة الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهم، ليصطدموا بمنتخب الكاميرون، الأسود المفترسة التي كانت في قمة توحشها في تلك الفترة الذهبية من عمر منتخبهم، في مباراة حضرت فيها مصر بالحكم الدولي السابق جمال الغندور، كحكم للساحة.

المباراة التي أدارها الغندور، وصلت لركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكم الفريقان إلى ضربات جزاء ماراثونية، استطاع من خلالها أسود الكاميرون الفوز واقتناص اللقب الرابع لهم في تاريخهم والثاني على التوالي.

ومنذ قليل، لعبت السنغال النهائي الثاني لها في تاريخها أمام منتخب الجزائر، في مباراة احتضنها استاد القاهرة الدولي، ضمن البطولة التي نظمتها واستقبلتها مصر منذ 21 يونيو الماضي، وهي المباراة التي خسرها كذلك أسود التيرانجا بهدف نظيف سجله المهاجم بغداد بو نجاح.

 

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