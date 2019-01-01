مصيف فى "المالديف".. وبـ4 آلاف جنيه

لم يعد السفر إلى جزر المالديف خاصاً بالأثرياء والمشاهير فقط، «رحلة سياحية إلى المالديف بأقل التكاليف»، شعار رفعه بعض المصريين ممن خاضوا التجربة بتكلفة تقترب من تكلفة المصايف المصرية مستمتعين بجمال الطبيعة بأسعار تتراوح بين 3500 و4000 جنيه مصرى لمدة أسبوع.

جزر المالديف ليست منتجعات فقط، فهناك جزر محلية يبلغ عددها 26 جزيرة، بحسب محمد محمود، طبيب، الذى قام بجولة سياحية فى جزيرة «مافوشى»: «الجزيرة محلية بيعيش فيها سكان البلد، عامرة بالمناظر الطبيعية الخلابة، تجربة بتخليك تتعرف على ثقافتهم»، لافتاً إلى أن «الرحلة تبدأ بالطيران إلى العاصمة ماليه، وبعد كده بننتقل بالعبارة للجزيرة اللى كل واحد بيكون مختارها».

وبحسب «محمد» فإن الفنادق بجزيرة «مافوشى» خدمتها جيدة: «مش خمس نجوم لكن نضيفة وحلوة جداً، والأكل حلو، المكان مناسب لأى شخص عاوز يفصل ويسترخى لأن مفيش فسح هناك، انت بتكون معزول تماماً للاستمتاع بصفاء البحر وجماله، وكل ده بيكون خارج تكاليف الطيران، لكن السفر للمالديف بيكون بدون تأشيرة ودى من ضمن التسهيلات».

ولزيارة المنتجعات السياحية، يروى «محمد» أنه قام بعمل رحلة بحرية لمدة يوم واحد فى المنتجعات، لم تتجاوز تكلفتها 80 دولاراً: «لو كنت سافرت على طول على المنتجعات من مصر كنت هدفع مبلغ خيالى».

عبدالله المصرى، مرشد سياحى بجزيرة المالديف، لاحظ خلال الفترة الأخيرة زيادة إقبال المصريين على السفر إلى الجزر المحلية بالمالديف: «السفر هنا مش مكلف زى ما الناس فاكرة، المهم تكون وجهة السفر الجزر المحلية مش المنتجعات».