على أرض مصر قبل 2019.. محمود معروف يروي قصة نهائي كان 74 دون الفراعنة

08:38 م | الجمعة 19 يوليو 2019
محمود معروف

محمود معروف

كتب: محمد علي حسن

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استضافت مصر بطولة الأمم الأفريقية 1974 في استادي القاهرة والمحلة، بمشاركة 8 منتخبات على رأسها منتخب زائير، المتأهل لبطولة كأس العالم 1974.

وقال محمود معروف، الناقد الرياضي، إن المجموعة الأولى ضمت مصر وزامبيا وكوت ديفوار وأوغندا، وضمت المجموعة الثانية زائير والكونغو وغينيا وموريشيوس.

وأضاف معروف، لـ "الوطن"، "ضمت قائمة منتخب مصر العديد من النجوم الكبار على رأسهم علي أبوجريشة ومحمود الخطيب وعلي خليل وحسن شحاتة وفاروق جعفر وسيد عبدالرازق بازوكا وحسن علي حارس مرمى الترسانة وإكرامي بجانب هاني مصطفى وجمال عبد العظيم وطه بصري".

وتابع معروف، "حقق منتخب مصر الفوز في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين لهدف عن طريق علي أبوجريشة وعلي خليل، وحقق الفوز على زامبيا بـ 3 أهداف مقابل هدف بأهداف طه بصري وجمال عبدالعظيم وعلي أبوجريشة".

وأوضح أنه في ختام مباريات الدور الأول حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار بهدفين دون رد بأقدام حسن الشاذلي وعلي خليل.

وأشار إلى أنه في نصف نهائي البطولة التقى المنتخب المصري مع منتخب زائير القوي وسط آلاف من المشجعين المصريين في استاد القاهرة، وتقدم المنتخب المصري بالهدف الأول في الدقيقة 41 ثم أضاف أبوجريشة الهدف الثاني في الدقيقة 54، وعاد منتخب زائير  للمباراة بصورة سريعة وأحرز هدفه الأول في الدقيقة 55 ثم أحرز هدفين متتاليين في غضون 17 دقيقة، ليقضي على أمل مصر في تحقيق البطولة.

واختتم معروف حديثه لـ"الوطن"، "مصر اكتفت بالحصول على الميدالية البرونزية وفوز حسن شحاته بأفضل لاعب في البطولة في حين حقق فريق زائير الفوز باللقب بعد الفوز على زامبيا 2/0 في اللقاء المعاد بعد نهاية المباراة الأولى بالتعادل 2/2 حيث كانت اللوائح حينها تقضي بإعادة اللقاء في حالة التعادل، المصريون لم يكونوا راضين بالمركز الثالث وعم الحزن وأتذكر حينها كنت حزينا للغاية وأنا أكتب خبر حصول مصر على المركز الثالث".

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