آخر صعود للجزائر والسنغال لنهائي "كان".. "بشرة خير" لـ محاربي الصحراء

08:00 م | الجمعة 19 يوليو 2019
جانب من آخر لقاء للجزائر والسنغال

جانب من آخر لقاء للجزائر والسنغال

كتب: مصطفى الصبري

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يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر بداية من يوم 21 يونيو الماضي.

استطاع "محاربو الصحراء" الوصول إلى نهائي البطولة بعد تخطي عقبة نصف النهائي على حساب المنتخب النيجيري، بهدفين مقابل هدف واحد، إذ افتتحت الجزائر التسجيل بقدم إيكونج في الدقيقة 40، ثم تعادلت نيجيريا في الدقيقة 72، ليعود محاربو الصحراء ويحسمون الأمر في الوقت القاتل بهدف لرياض محرز.

بالفيديو.. الله أكبر على الجزائر.. محاربو الصحراء إلى نصف النهائي بعد إقصاء كوت ديفوار

أما منتخب السنغال، فخطف بطاقة التأهل للنهائي من المنتخب التونسي، بهدف دون رد، أحرزه ديلان برون، في الدقيقة 10 من عمر الوقت الإضافي، والدقيقة 100 من عمر اللقاء.

ذكرى آخر مرة تأهل فيها "محاربو الصحراء" و"أسود التيرانجا" إلى النهائي تحمل بشرى سعيدة للغاية لجمهور المنتخب الجزائري، بينما تمثل ذكرى آخر نهائي وصلت له السنغال نذيرا سيئا.

محرز وبونجاح يقودان تشكيل الجزائر ضد السنغال في نهائي أمم أفريقيا

"كان 1990" هي آخر مرة تواجد فيها "محاربو الصحراء" في نهائي البطولة، واستطاع حسم لقب هذه النسخة، التي كانت مقامة في بلد المليون شهيد، لحسابه.

أقيم نهائي أمم أفريقيا 1990 في ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر، أمام جمهور قدر بـ 100 ألف متفرج، بين المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري، استطاع خلالها "محاربو الصحراء" خطف بطاقة اللقب.

حسمت الجزائر اللقاء في الدقيقة 38 من المباراة، بعدما تمكن شريف وجاني من إحراز هدف رائع مكَّن الجزائر من التتويج بـكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها.

أما منتخب السنغال، فآخر مرة وصل فيها لنهائي أمم أفريقيا كانت في نسخة 2002، التي أقيمت في مالي، ولكنه أخفق في المشهد الختامي ولم يستطع حسم اللقب.

واجهت السنغال منتخب الكاميرون في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2002، وتلقى المنتخب السنغالي ضربة موجعة بعد الخسارة من الكاميرون بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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