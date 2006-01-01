"البروفيسور" في مهمة جديدة بالموسم الثالث من La Casa de Papel الليلة

تعرض الليلة المحاضرة الأولى من الموسم الثالث من المسلسل الإسباني الشهير "La casa de papel" والمعروف أيضا باسم "Money Heist"، عبر شبكة نيتفليكس والذي ينتظره عشاق الإثارة والتشويق في جميع أنحاء العالم، بعدما حصد الجزء الأول والثاني من المسلسل على مشاهدات قياسية وجذب ملايين المتابعين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الجريمة، حول مجموعة من اللصوص المحترفين يختارهم رجل ذكى يدعى "البروفيسور"، من أجل السطو على مصلحة سك العملة الإسبانية لطباعة 2.4 مليار يورو، وفقا لموقع "بيزنس تايمز" الأمريكي.

ويجسد دور "البروفيسور" Álvaro Morte، وÚrsula Corberó في دور "توكيو"، ويلعب Itziar Ituño دور "راكويل موريلو"، وسيتم الكشف عن باقي أعضاء طاقم التمثيل بعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثالث.

وتعددت الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ولكل منها دافع للسرقة، فقد جمعهم "البروفيسور" واحدًا تلو الآخر وانتقاهم بعناية، ثم عزلهم ضمن منزل في الضواحي لمدة 5 أشهر ليشرح لهم العملية بشكل تفصيلي، ويختبر معهم جميع الاحتمالات حولها.

ووضع "البروفيسور" مجموعة من القواعد التي عليهم اتباعها مثل عدم تبادل أي معلومات شخصية، فيختارون لأنفسهم أسماء مدن مثل برلين وموسكو وهلسنكي وريو، وعدم اللجوء إلى القتل في أي حال من الأحوال، والابتعاد عن الدخول في علاقات عاطفية قد تهدد نجاح العملية، لكن رغم التفكير في كل شيء وحساب كل خطوة، فإن الخطة تتغير عند اقتحامهم المبنى والاحتكاك بالرهائن.

وحصلت شبكة "نيتفليكس" على حقوق البث للموسم الأول من المسلسل وقامت بعرضه عالميا في 20 ديسمبر 2017، وطرحت الشبكة الموسم الثاني من المسلسل في أبريل العام الماضي، واستطاع تحقيق الأكثر مشاهدة عبر الشبكة، بعد أن قررت الشبكة مسبقاً تقسيم المسلسل إلى موسمين لجذب عدد أكبر من المشاهدين بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل الإسباني في حلقاته الأولى.

وانتهي الجزء الثاني من المسلسل الذي عرض آخر حلقاته في أبريل العام الماضي، بتمكن عصابة "البروفيسور" بالهروب وسرقة مليارات الأموال.

"محاضرة جديدة للبروفيسور".. كشف موعد الجزء الثالث من la casa de papel

وفي الحلقات الأولى من الموسم الجديد الذي سيتضمن 8 حلقات، سيتم القبض على أحد أفراد العصابة من قبل الشرطة الأسبانية، وسيتعين على باقي أعضاء العصابة وضع خطة لإنقاذه من يد الشرطة، كما سيكون عليهم إنقاذ "ريود" الذي تعرض للتعذيب على يد مجموعة من الإسبانيين.

كما يلتقي البروفيسور ألفارو مورت والذي يجسد دوره بيدرو ألونسو، بـ"برلين" في إيطاليا لأنه يحتاج إلى كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها لإنقاذ "ريو".

وشوهد "برلين" آخر مرة في الموسم الثاني حيث تم إطلاق النار عليه عدة مرات بعدما حاول منح فريقه فرصة الهرب من الشرطة، ويتبين في الموسم الجديد إنه على قيد الحياة عن طريق تناول دواء قوي كل يوم، إلا أن الأطباء أكدوا أنه أمامه أقل من عامين.

وتم تجديد موسم رابع للمسلسل الإسباني والذي من المتوقع أن يعرض في العام المقبل، وألمح مؤلف المسلسل إلى أن بعض الشخصيات الأصلية لن تكون فيه، ما يعني أن البعض منهم قد ينتهي بهم المطاف في الموسم الثالث.