محرز وماني.. صراع البريميرليج يصل لنهائي أفريقيا: مين يكسب؟

صراع طويل على مدار الموسم بين نجم الجزائر رياض محرز، ونجم السنغال ساديو ماني، على الأراضي الإنجليزية حسمه نجم محاربي الصحراء بالفوز بالدوري الإنجليزي رفقة فريقه مانشيستر سيتي على حساب ليفربول الذي يلعب به نجم أسود التيرانجا.

واستمرت المنافسة على اللقب بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول هذا الموسم حتى الجولة الأخيرة، التي انتهت بفوز السيتي باللقب بإحرازه 98 نقطة، مقابل 97 نقطة لليفربول، ليتفوق "محرز" في النهاية على "ماني ومحمد صلاح" نجمي "الريدز".

هذا الصراع لم يتوقف على الدوري الإنجليزي فقط، وإنما امتد إلى بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ستشهد منافسة النجمين في نهائي "الكان" اليوم على ستاد القاهرة، على اللقب الأغلى في القارة السمراء، في مباراة تجمع منتخبي الجزائر والسنغال، لتحديد بطل كأس أمم أفريقيا بنسختها الـ32، المقامة في مصر.

ويخوض منتخب الجزائر اليوم بقيادة محرز، نهائي البطولة بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من تخطي عقبة نيجيريا في نصف النهائي، بهدف قاتل أحرزه "رياض" باللحظات الأخيرة من عمر المباراة، فيما حققت السنغال فوزًا صعبًا بقيادة "ماني"، على المنتخب التونسي، في الأشواط الإضافية، من الدور ذاته.

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أهداف محرز وماني

وسجل كل من اللاعبين 3 أهداف في الجولات المختلفة من بطولة أفريقيا 2019، وكلاهما في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة، خلف النيجيري إيجالو الذي يتصدر الترتيب بـ5 أهداف.

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صراع ماني ومحرز محليا ودوليا

وقبل المواجهة المباشرة بين كلا اللاعبين، اليوم في نهائي أمم أفريقيا، تواجه محرز وماني في عدة مباريات سابقة، كان عدد الانتصارات الأكبر فيها لصالح النجم الجزائري.

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ففي بطولة أفريقيا هذا العام، تقابلا كلا اللاعبين مع منتخباتهما، خلال مرحلة المجموعات، وانتهت بفوز الجزائر بهدف مقابل لا شيء.

أما بالنسبة للدوري الإنجليزي، فتواجه النجمان في الموسم السابق من الدوري الإنجليزي بين فريقي مانشستر سيتي، فريق محرز الحالي، وليفربول الذي يلعب ماني لصفوفه، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مواجهة شهدت إضاعة محرز لركلة جزاء بالدقائق الأخيرة من المباراة.

ومن قبل وخلال 7 لقاءات جمعتهما على أرض الميدان، كان منهم 4 لقاءات على صعيد الأندية، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، انتصر محرز في مباراة، وفاز ماني في 2، وتعادلا في مباراة، وبذلك يكون الجزائري رياض محزر، لم يتلقى أي هزيمة من المنتخب السنغالي، في مشواره الدولي كاملًا حتى الآن.