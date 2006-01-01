ضبط مصري يتعاطى أقراص مخدرة في الكويت: "عندي مشاكل كتير"

05:35 ص | الجمعة 19 يوليو 2019
أقراص دوائية

أقراص دوائية

كتب: الوطن

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ضبطت الشرطة الكويتية في منطقة الأحمدية، مصريا في حالة تعاط، بررها بأنه لديه  كثير من المشاكل، كما وجدوا معه أقراص توثر على العقل.

خلال جولة تفقدية لرجال الشرطة الكويتية في منطقة الأحمدية، اشتبهوا في شخص يتجول على قدميه، ثم اقتربوا منه وسألوه عن بطاقته، فأبرزها لهم وتبين أنه مصري، ولفت انتباههم تلعثمه في الكلام، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.

بناء على فحصهم، تأكد لرجال الشرطة أن المصري الذي أوقفوه بحال غير طبيعية، عند مواجهته أشار إلى أنه تناول حبوبا مهدئة، وحينما فتشته الشرطة وجدوا معه أقراص مؤثرات عقلية.

وقال مصدر أمني، إن الشرطيين قالوا للمتهم إن ما معه ليس حبوبا مهدئة، بل مؤثرات عقلية ممنوعة حسب القانون، ففسر امتلاكه لهذه الأشياء، قائلا: "عندي مشاكل كتير".

وأضاف المصدر، أن الشرطة اعتقلت المذكور وحرزت المضبوطات وأحالوه بها إلى الجهات المختصة للوقوف على ملابسات حيازتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على ذمّة قضية حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي.

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