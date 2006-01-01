عطل مفاجئ يصيب إنستجرام في عدد من الدول

أصاب عطل مفاجئ موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، إذ اشتكى عدد كبير من المستخدمين الساخطين من الأمر في عدد من الدول.

ويعاني الموقع من أعطال متقطعة منذ ساعات صباح اليوم الخميس، ولكن وصل الأمر إلى ذروته حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة "5.5 مساء بتوقيت القاهرة"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومنذ ذلك الحين، وردت الآلاف من التقارير من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب أجزاء من روسيا وماليزيا والهند، ولكن لم ترد أي تقارير من مصر أو الشرق الأوسط.

والمشكلة هي أن المستخدمون لا يستطيعون تحديث الصفحة الرئيسية للتطبيق، ويبدو أن المشكلة تؤثر بشكل أساسي على الصفحة الرئيسية ومتابعة الصور، على الرغم من أن البعض قد أبلغ عن مشكلات أثناء تحميل القصص وتسجيل الدخول أيضًا.

وعانت وسائل التواصل الاجتماعي من أعطال متكررة هذا الصيف، ففي الأسبوع الماضي، أصيبت مواقع رديت وتويتر بأعطال انقطاع متتالية لعدة ساعات.

تعطلت مجموعة التطبيقات التابعة فيس بوك بالكامل، بما في ذلك إنستجرام وواتساب، في بداية الشهر، وفي ذلك الوقت، ألقت الشركة باللوم على مشكلة داخلية نشأت أثناء الصيانة الروتينية لفقدان الوظائف على نطاق واسع.