عطل مفاجئ يصيب إنستجرام في عدد من الدول

10:27 م | الخميس 18 يوليو 2019
إنستجرام

إنستجرام

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

"إنستجرام" يسعى لمنع المضايقات بإضافات جديدة

"إنستجرام" يسعى لمنع المضايقات بإضافات جديدة

chat sticker.. إنستجرام يضيف ميزة جديدة

chat sticker.. إنستجرام يضيف ميزة جديدة

هل "فيسبوك" يتنصت على محادثاتنا؟.. رئيس "إنستجرام" يجيب

هل "فيسبوك" يتنصت على محادثاتنا؟.. رئيس "إنستجرام" يجيب

عطل جديد يسقط "إنستجرام"

عطل جديد يسقط "إنستجرام"

أصاب عطل مفاجئ موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، إذ اشتكى عدد كبير من المستخدمين الساخطين من الأمر في عدد من الدول.

ويعاني الموقع من أعطال متقطعة منذ ساعات صباح اليوم الخميس، ولكن وصل الأمر إلى ذروته حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة "5.5 مساء بتوقيت القاهرة"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومنذ ذلك الحين، وردت الآلاف من التقارير من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب أجزاء من روسيا وماليزيا والهند، ولكن لم ترد أي تقارير من مصر أو الشرق الأوسط.

والمشكلة هي أن المستخدمون لا يستطيعون تحديث الصفحة الرئيسية للتطبيق، ويبدو أن المشكلة تؤثر بشكل أساسي على الصفحة الرئيسية ومتابعة الصور، على الرغم من أن البعض قد أبلغ عن مشكلات أثناء تحميل القصص وتسجيل الدخول أيضًا.

وعانت وسائل التواصل الاجتماعي من أعطال متكررة هذا الصيف، ففي الأسبوع الماضي، أصيبت مواقع رديت وتويتر بأعطال انقطاع متتالية لعدة ساعات.

تعطلت مجموعة التطبيقات التابعة فيس بوك بالكامل، بما في ذلك إنستجرام وواتساب، في بداية الشهر، وفي ذلك الوقت، ألقت الشركة باللوم على مشكلة داخلية نشأت أثناء الصيانة الروتينية لفقدان الوظائف على نطاق واسع.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"نهاية العالم إتأجلت".. لن يصطدم كويكب قاتل بالأرض في سبتمبر

"نهاية العالم إتأجلت".. لن يصطدم كويكب قاتل بالأرض في سبتمبر

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أن كويكب "2006 QV89" لن يصطدم بالأرض في شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تداول تقارير تفيد بأنه سيضرب الكوكب.
"الوز يستيقظ والمواليد تزيد".. غرائب وفوائد تصاحب خسوف القمر

"الوز يستيقظ والمواليد تزيد".. غرائب وفوائد تصاحب خسوف القمر

يرتبط خسوف القمر الفلكي بظواهر غريبة وجدتها دراسات مختلفة كما يرتبط بفوائد علمية مثل ضبط التقويم.
آخرهم "مطاوع فتيس".. فنانون رحلوا عن "عائلة ونيس"

آخرهم "مطاوع فتيس".. فنانون رحلوا عن "عائلة ونيس"

"مطاوع" لم يكن أول أفراد عائلة  ونيس الذي يرحل عنها فسبقه العديد من الشخصيات، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، هؤلاء
قبل حدوثه اليوم.. تعرف على كيفية صلاة "الخسوف"

قبل حدوثه اليوم.. تعرف على كيفية صلاة "الخسوف"

يحرص الكثيرون على اغتنام فرص حدوث الظواهر الفكلية وخاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف لتتأدية صلاتهما امتثلاً بالرسول صلى الله عليه وسلمن وتوضح "الوطن" كيفية صلاتها
غدر بها صديقها.. نجمة "انستجرام" تنهي علاقتها بالموقع بصور "مقتلها"

غدر بها صديقها.. نجمة "انستجرام" تنهي علاقتها بالموقع بصور "مقتلها"

فوجئ مرتادوا المنصة بالصورالدامية للفتاة، فبادروا إلى الاتصال بالشرطة في منطقة يوتيكا التابعة لولاية نيويورك، وعندما حضرت الشرطة إلى موقع الجريمة طعن الشاب نفسه