سيناتور أمريكي يطالب "إف بي آي" بالتحقيق في تطبيق FaceAp

اجتاح تطبيق FaceApp مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، واستخدمه ملايين من الناس، مشاهير وأشخاص عاديين.

اتضح أن هذا التطبيق قد يكون ضارا، حيث طلب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، من مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في مزاعم بأن التطبيق ينتهك قوانين الخصوصية عن طريق الاحتفاظ بصورنا الشخصية، بحسب موقع "lad bible".

في رسالة نشرها عبر تويتر، كان قد وجهها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، كتب السيد شومر أن التطبيق يطرح "مخاطر على الأمن القومي والخصوصية لملايين المواطنين الأمريكيين ومواطنون من أي بلد آخر يستخدموه".

وأضاف عبر موقع تويتر أن استخدام التعرف على الوجه واسع الانتشار لدرجة أنه قد يكون تهديدًا، مع خطر استخدام البيانات الشخصية بواسطة "قوة أجنبية معادية".

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019

وكتب شومر: "يجب على FBI النظر في مخاطر الأمن والخصوصية الوطنية الآن، لأن الملايين من الأميركيين استخدمو التطبيق، إنه مملوك لشركة مقرها روسيا".

في الوقت الحالي، يقول موقع FaceApp أن لديه أكثر من 80 مليون مستخدم نشط "يحوّلون وجههم باستخدام الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة فقط".

قالت اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية(DNC) إن المرشحين للرئاسة لعام 2020 يجب ألا يستخدموا التطبيق بسبب التهديد المحتمل الذي يمثله.

استجاب FaceApp للمطالب في بيان، قائلًا إن معظم الصور يتم حذفها في غضون 48 ساعة، وأنه لا يشارك أي بيانات مع أي أطراف ثالثة، كما ذكر أنه على الرغم من أن الفريق الأساسي للتطبيق يقع في روسيا، فإن بيانات المستخدم لا يتم نقلها إلى هناك.

و"FaceApp" هو تطبيق مجاني، يتم تحميله من "Google play" إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد"، أو "app store" إذا كنت من مستخدمي "آبل"، يحول صور وجه مستخدميه بتقنية تعرف باسم "الذكاء الاصطناعي"، إلى صور أخرى يبدو بها وكأنهم تقدموا في العمر، لتتبدل ملامحهم بشكل كبير، وفقًا لموقع "imore" التقني الأمريكي.

فيمكنك التقاط صورة لك أو اختيار غيرها من معرضك الخاص على هاتفك، وإدخالها إلى التطبيق ليقوم بمعالجتها وتحويلها للشكل المطلوب، حيث تتعدد اختيارات التطبيق ما بين التعرف على شكلك خلال التقدم في العمر، أو تحويل جنسك من رجل إلى فتاة والعكس.