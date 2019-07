سيناتور أمريكي يطالب "إف بي آي" بالتحقيق في تطبيق FaceAp

اجتاح تطبيق FaceApp مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، واستخدمه ملايين من الناس، مشاهير وأشخاص عاديين.

اتضح أن هذا التطبيق قد يكون ضارا، حيث طلب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، من مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في مزاعم بأن التطبيق ينتهك قوانين الخصوصية عن طريق الاحتفاظ بصورنا الشخصية، بحسب موقع "lad bible".

في رسالة نشرها عبر تويتر، كان قد وجهها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، كتب السيد شومر أن التطبيق يطرح "مخاطر على الأمن القومي والخصوصية لملايين المواطنين الأمريكيين ومواطنون من أي بلد آخر يستخدموه".

وأضاف عبر موقع تويتر أن استخدام التعرف على الوجه واسع الانتشار لدرجة أنه قد يكون تهديدًا، مع خطر استخدام البيانات الشخصية بواسطة "قوة أجنبية معادية".

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr