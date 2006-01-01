4 خطوات لاختيار بطيخة ناضجة

03:46 م | الخميس 18 يوليو 2019
البطيخ

البطيخ

كتب: الوطن

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يعد البطيخ أحد الثمار المحببة في فصل الصيف لما لها من مذاق طيب، فضلا عن أن البطيخ يعطي إحساس بلطف الجو، لكن الكثيرين ربما لا يجيدون اختيار البطيخة الجيدة، لذا قدم الخبراء الروس نصائح قيمة يمكن اتباعها أثناء شراء البطيخة، والتي تكشف عن نضج البطيخة وحلاوتها.

1- مصدر البطيخة

وينصح الخبراء بالاهتمام بمصدر البطيخ ومن أي منطقة زراعية جلبت، وتدقيق مستندات الشحن التي تشير إلى منشأ البضائع وجودة بياناتها وسلامتها، بحسب "روسيا اليوم".

2- الطرق على البطيخة

ويقوم الكثيرون بالطرق على البطيخة للتأكد من نضجها، فإذا كان الصوت الخارج منها متوسطا بين المكتوم والرنين، فهذا يدل على نضج البطيخة، كما يدل الصوت المكتوم على أن البطيخة ناضجة أكثر من اللازم، أما الصوت الرنان يدل على أن البطيخة فجة.

3- الشكل الخارجي

في حالة الاعتماد على الشكل الخارجي فيجب، عدم اختيار البطيخة ذات القشرة اللامعة جدا، لأن البطيخة الناضجة تفقد لمعانها، كما أن البقع الصفراء التي تظهر على البطيخة تدل على مدى نضجها.

4- تجنب البطيخ المخدوش

كذلك يجب عدم اختيار البطيخ المخدوش أو المليء بالتشققات، وعدم الاعتماد على عقب البطيخة إن كان جافًا أم غضا، فهو ليس دليلًا على حالة النضج لهذه الفاكهة الصيفية.

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