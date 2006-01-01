شفرات حلاقة وسكاكين.. أطباء يستخرجون 30 قطعة معدنية من معدة رجل هندي

03:12 ص | الخميس 18 يوليو 2019
القطع المعدنية التي استخرجها الأطباء

القطع المعدنية التي استخرجها الأطباء

كتب: مصطفى الصبري

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أزال الأطباء في الهند 33 قطعة معدنية من معدة رجل مزارع، تلك القطع احتوت على شفرات حلاقة وسكاكين.

دخل يوجيش ثاكور، البالغ من العمر 30 عاما، إلى المستشفى في 14 يوليو بعدما اشتكى من ألم شديد في المعدة، وأخبرت والدته، كوسما ثاكور، الأطباء أن ابنها "يأخذ أي شيء ويأكله"، وبناء على ذلك أجروا له أشعة سينية.

أعلن الأطباء ما عثروا عليه داخل معدة ثاكور، إذ وجدوا "سكينا، مفك براغي، شفرات حلاقة، وأدوات بلاستيكية"، وبعد ذلك بيومين، استخرج الأطباء كل الأشياء في عملية جراحية.

عالج الأطباء ثاكور في دار تمريض إم بي كاري الجراحي في مدينة تشاتاربور، جنوب نيودلهي في الهند.

وقال الأطباء إن ثاكور من المحتمل أنه يعاني من آلام في البلع، وهو اضطراب يأكل فيه الأشخاص أشياء حادة أو معدنية وأشياء أخرى لا يستطيعون هضمها.

ومرض الرجل الهندي اسمه "Acuphagia"، وهي اضطرابات في الأكل حيث لا يستطيع الشخص تناول إلا المواد غير الغذائية مثل الأوساخ أو بودرة التلك أو الطلاء.

غالبا ما يحدث جنبا إلى جنب مع اضطرابات الصحة العقلية، مثل مرض التوحد أو انفصام الشخصية، وأكد الأطباء أن ثاكور عانى من مرض عقلي.

وذكرت والدة المريض أن ابنها ظهر عليه أعراض أنماط سلوكية غريبة منذ أن كان طفلا، لكنها اعتقدت أنه سوف يتخلص منها، وأضافت "يمسك أي شيء ويأكله. لكننا فوجئنا عندما علمنا أنه قادر على تناول مثل هذه الأشياء الخطرة أيضا".

وأشار الدكتور الذي أجرى العملية: "كانت عملية صعبة للغاية لأنه كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وصُدمنا وفوجئنا بوجود أكثر من 30 قطعة حادة داخل بطنه".

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