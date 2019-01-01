صور.. "آبل" تصدر "إيموجيز" جديدة هذا العام

للاحتفال باليوم العالمي للرموز التعبيرية، تعمل شركة "آبل" الأمريكية المتخصصة في الصناعات الذكية على معاينة مجموعة مختارة من الرموز التعبيرية الجديدة التي ستصدر هذا الخريف.

وتنوي "آبل" طرح أحدث التصميمات التي تجلب المزيد من التنوع إلى لوحة المفاتيح، إلى جانب الإضافات الممتعة والإثارة للفئات الشعبية من الأطعمة والحيوانات والأنشطة والوجوه المبتسمة، بحسب الموقع الرسمي للشركة الأمريكية.

في أحد التحديثات الرئيسية لنظام Hold Hands emoji الذي يستخدم عادة لتمثيل الأزواج والعلاقات، سيتمكن المستخدمون الآن من تحديد ألوان بشرة مختلفة، بالإضافة إلى الجنس، لتخصيص الأشخاص الذين يمسكون أيديهم، وفتح أكثر من 75 مجموعة.

بعد اقتراح شركة "آبل" إلى اتحاد Unicode في العام الماضي لإدخال رموز تعبيرية أكثر موضوعية عن الإعاقة، سيتوفر كلب مرشد جديد وأذن مع أداة مساعدة للسمع وكراسي متحركة وذراع صناعية وساق اصطناعية في لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية.

يُعد الاحتفال بالتنوع بجميع أشكاله جزءًا لا يتجزأ من قيم "آبل"، وتساعد هذه الخيارات الجديدة على سد فجوة كبيرة في لوحة المفاتيح التعبيرية.

تحصل العديد من فئات الرموز التعبيرية الإضافية على تحديثات مثيرة من خلال وجه مبتسم جديد للتثاؤب، وملابس السباحة من قطعة واحدة، ومواد غذائية جديدة بما في ذلك الفلافل والزبدة والثوم، والحيوانات الجديدة مثل الكسلان والفلامنجو والبرتقال.

التحديث الجديد به 59 تصميم جديد، وسيكون مجاني بالنسبة لجميع الأجهزة التي تنتجها "آبل".

وتتوفر آلاف الرموز التعبيرية حاليًا، بما في ذلك الوجوه المبتسمة العاطفية والشخصيات المحايدة من ناحية النوع الاجتماعي والمزيد من المهن وخيارات الملابس المختلفة وأنواع الأطعمة والحيوانات والمخلوقات الأسطورية وغيرها.