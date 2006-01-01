دراسة تكشف أكثر "إيموجي" يستخدمه الناس

12:21 ص | الخميس 18 يوليو 2019
الرموز التعبيرية

الرموز التعبيرية

كتب: مصطفى الصبري

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للاحتفال باليوم العالمي للرموز التعبيرية، صدرت دراسة متعمقة حول الرموز التعبيرية "الإيموجيز" الأكثر شعبية، وأهم المشاعر التي يحب المستخدمون التعبير عنها من خلال الرموز التعبيرية، وأهم الأسباب التي تجعل المستخدمين يرغبون في استخدامها.

أجرت شركة Adobe المتخصصة في الكمبيوتر دراسة حول الرموز التعبيرية تضمنت أسئلة مفتوحة ومتعددة مع مستخدمين أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 16 و73 عامًا، بحسب موقع "9to5mac" التقني.

ووجدت الدراسة أن الرموز التعبيرية الفردية الثلاثة الأكثر شيوعًا هم الوجه الضاحك والقلب والوجه الذي يرسل قبلة، وبالنسبة للأزواج، فالمفضلات هي القلب والوجه الضاحك وإرسال القبلة والنظر بحب كأفضل رموز تعبيرية.

بالنسبة للسبب الذي يجعل الناس يحبون استخدام الرموز التعبيرية، فهي، بحسب ما ذكر المشاركون، تجعل المحادثات أكثر متعة، وتنقل الأفكار والمشاعر بشكل أفضل، كما أنها أكثر سرعة، وتعد تعبير أوضح من الكلمات.

تم استخدام الرموز التعبيرية للتعبير عن الحب والسعادة والحزن أكثر من غيرها، وجائت "إيموجيز" المفاجأة ، الإثارة، الإحباط، الاشمئزاز، الدعم أيضا من ضمن أكثر 10 يستخدموا.

كشف دراسة Adobe أيضًا أن غالبية المستخدمين يرغبون في استخدام الرموز التعبيرية ويريدون المزيد منها.

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