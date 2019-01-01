"فورش" أكثر شوارع العالم انحدارا يدخل موسوعة جينيس

صنفت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، شارع منعرج شمال غربي ويلز بالمملكة المتحدة البريطانية، بمثابة أكثر شوارع العالم انحدارا، حيث وصل انحداره إلى 37.45 في المئة.

ويقع شارع فورش بن شيش الذي دخل موسوعة جينيس، في مدينة هارلك التاريخية، التي تشتهر بقلعة من القرون الوسطى، بحسب "سكاي نيوز".

وبعد دخول موسوعة جينيس العالمية، علق المواطنين في هذا الشارع، لافتة تباهي بأهمية انحداره.

وتوقع رئيس مجموعة جينيس، كريج غلينداي، أن يساهم دخول هذا الشارع في موسوعة جينيس وتسجيله رقما قياسيا، في ازدهار السياحة، مضيفا "آمل أن تتمتع هارلك بنفس الاحتفالات، وأن يؤدي اللقب الجديد إلى حضور أناس كثيرين إلى المدينة الجميلة، لتجربة أكثر شوارع العالم انحدارا بأنفسهم"، حد قوله.

وكان شارع بولدوين بمدينة دونيدين في نيوزيلندا، يحمل الرقم القياسي في موسوعة جينيس العام الماضي، ولكن تفوق شارع "فورش" عليه هذا العام.

وطبقا لمعايير "جينيس" العالمية للأرقام القياسية فإن الشارع يجب أن يكون شارعا عاما رئيسيا ومسطحا بالكامل وبه مبان على طول الطريق، كما يستند القياس المحدد إلى أشد انحدار في جزء يتكون من 10 أمتار في الطريق.