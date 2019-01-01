انتقادات لـ"فيسبوك" بسبب تفعيل خاصية لتتبع المستخدمين

قال خبراء الأمن السيبراني، إن ميزة "النص البديل التلقائي" على "فيسبوك" والتي تنفذ بصمت من قبل تكنولوجيا المعلومات العملاقة على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، قد تستخدم لتتبع المستخدمين، بالإضافة إلى التعرض لمساوئ من قبل القراصنة ووكالات الاستخبارات، فمن الممكن أن تنتقد سلطات الاتحاد الأوروبي هذه الخاصية من أجل مخالفة قواعد حماية بيانات المجموعات. وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وأشارت الوكالة، إلى أن مشكلات انقطاع التحميل قد كشفت بشكل غير متوقع بأن الذكاء الصناعي لـ"فيسبوك" يضيف وصفًا نصيًا لكل صورة منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "انستجرام". ووفقا لمنصة "فيسبوك" فإن هذه الخاصية التي يطلق عليها "النص البديل التلقائي (alt)" تستخدم للتعرف على الأشياء لإنشاء وصف الصورة لمجمع المكفوفين.

ومع ذلك، يعتقد خبراء الأمن السيبراني، أن هناك من البرمجيات العملاقة للتكنولوجيا أكثر مما تراه العين. ووفقا لعضو مجموعة "ENISA ETL" بيرلويجي باجانيني، فإن السيناريو الأخير مزعج بشكل خلص لأن تقنية النص البديل يمكن إساءة استخدامها من قبل وكالات الاستخبارات، ومساعدة الهاربين من القانون للنجاة.

وأوضح الخبير التنفيذي لشركة Software Inc، ومبرمج أمان التشفير، تشارلز سميث، أن: "النظام يظهر في برنامج علامة صور تلقائي، حيث يوفر محتوى نصيًا لوصف الصورة لبرامج أخرى تقوم باستخراج البيانات القائمة على النص".

ووفقا لـ"سبوتنيك" يعتقد "سميث"، أن هذه التقنية تستخدم لأغراض مختلفة أحدها الرقابة، لكن الاستخدام الأكثر ترجيحًا هو "التتبع". وعلى الرغم من أن "فيسبوك" يبدو حاليًا غير مهتم بالتطبيقات السياسية، بينما يقوم فقط بجني الأموال من الإعلانات، إلا أنه قد يقوم في الأيام القادمة باستخدام هذه التقنية "ضد المنشقين أو المعارضين السياسيين" وفقا لـ"سميث".

وقالت الوكالة، إن أستاذ الأمن السيبراني في قسم الحوسبة والهندسة بجامعة أولستر، كيفن كوران، رجح أن ميزة "النص البديل التلقائي" تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال "كوران" إن: "النتيجة كالمعتاد بالنسبة للمستخدمين هي أنه لا يوجد أي ضمان على الإطلاق بأن وصف بيانات الصور الخاص بنا لن ينتهي في أيدي الآخرين خارج الدائرة التي قررنا مشاركتها فيها". وأضاف: "في الواقع، يتمثل الموقف السليم في افتراض أن أي بيانات أو صور نقوم بإصدارها إلى جهة خارجية سوف تتسرب في النهاية".

وذكرت الوكالة وفقا لـ"كوران"، أنه يجب على مستخدمي التواصل الاجتماعي إدراك الخصوصية أكثر من أي وقت مضي، كما حذر من أن "فيسبوك" يخزن معلومات عن المستخدمين أكثر مما يعلمون، لأنه يستحوذ حاليًا على نسبة كبيرة من إرادات الإعلانات التجارية على مستوى العالم.