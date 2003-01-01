فيديوهات وصور لممثلين أتراك شاركوا في أعمال مصرية

04:24 ص | الأربعاء 17 يوليو 2019
مراد يلدريم

مراد يلدريم

كتب: رحاب عبدالراضي

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منذ اقتحامها منازلنا وهي لها عشق خاص عند الكثير من الأشخاص، فحب المسلسلات التركية وأبطالها سيطر على البيوت المصرية خلال الفترة الماضية، ولكن مع وقف عرضها بمعظم القنوات العربية والمصرية أيضا، بدأنا في مشاهدة نجومها على الشاشات المصرية، حيث انضم العديد من الممثلين الأتراك إلى أعمال مصرية.

وفيما يلي نعرض أبرز هؤلاء النجوم الذين شاركوا في أفلام وأعمال فنية مصرية..

فيلم ماكو ومراد يلدريم

أعلن صناع فيلم "ماكو" انضمام النجم التركي مراد يلدريم والفنان السوري قصي خولي، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المُقبلة.

هاليت أرجنش في "كازابلانكا"

وشارك الفنان التركي هاليت أرجنش الشهير بدوره في مسلسل "حريم السلطان"، في فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة في سباق عيد الفطر الماضي، والذي حقق نجاحا واسعا منذ عرضه على شاشات السينما.

وقدم "أرجنش" دورا محوريا في الفيلم، إذ يلعب شخصية زعيم عصابة، ويتحدث خلال أحداث الفيلم باللغة الإنجليزية وليس التركية.

إردال سيندروك في فيلم الديلر

وظهر إردال سيندروك الذي شارك في مسلسل "نور" الشهير، في السينما المصرية من خلال فيلم "الديلر" مع أحمد السقا وخالد النبوي.

نورجول يشلجاي في فيلم هروب مومياء

وشاركت الممثلة نورجول يشلجاي التي اشتهرت عربيا باسم "ياسمين" في فيلم "هروب مومياء" كأحد أبطال الفيلم، الذي أنتج عام 2003 مع نيللي كريم وماجد المصري.

سونجول أودان في مسلسل تحت الأرض

وشاركت الممثلة التركية سونجول أودان بطلة المسلسل التركي الشهير "نور" في مسلسل "تحت الأرض" مع أمير كرارة، حيث قدمت سونجول شخصية امرأة تركية.

 

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