صور ترصد مراحل خسوف القمر في الإمارات والسعودية

شاهد السكان في الإمارات الخسوف الجزئي للقمر، والذي بدأ عند الساعة العاشرة و44 دقيقة مساء أمس بتوقيت الإمارات، وأمكن مشاهدته بالعين المجردة عند الدقيقة الثانية بعد منتصف الليل أمس الثلاثاء، ويصل ذروته عند الساعة الواحدة و31 دقيقة من بعد منتصف الليل.

وسيستمر الخسوف الذي بدأ بالإمارات، 5 ساعات و34 دقيقة، وشاهده سكان دبي، كما نشر رواد موقع "تويتر"، صورا ترصد مراحل الخسوف في الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، بأن الخسوف الجزئي سيكون بنسبة 66% للقمر ويشاهد في الجزيرة العربية أمس واليوم.

خسوف القمر في السعودية

وأوضح الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"العربية.نت"، أن خسوف القمر، بدأ دخوله في منطقة شبه الظل (غير ملاحظة للعين) الساعة 9:44 ثم يبدأ ظل الأرض الحقيقي بالظهور على سطح القمر ويبدأ الخسوف الجزئي في السعودية الساعة 11:02 مساء، ويصل لذروة الخسوف الجزئي بنسبة 65% الساعة 12:30 صباحا.

ويبدأ القمر بالخروج مرة أخرى من خلف ظل الأرض فينتهي الخسوف الجزئي الساعة 1:59 فجر الأربعاء وينتهي تأثير شبه الظل غير المرئي الساعة 3:17 صباحا، حيث يستغرق مدة الخسوف الجزئي كاملاً ساعتين وثمان وخمسين دقيقة.