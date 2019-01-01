صور ترصد مراحل تطور خسوف القمر في مصر

نشر المرصد الفلكي بحلوان، صورا ترصد ظاهرة خسوف القمر في مصر، حيث جرى التقاط صور لمراحل تطور هذه الظاهرة من متحف النيل في أسوان.

وتشهد مصر ومناطق عدة بالعالم ظاهرة خسوف القمر، حسبما قال الدكتور أشرف لطيف تادروس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، لافتا إلى أنّ مصر ترى ظاهرة الخسوف الجزئي بالعين المجردة، إذ يحدث الخسوف حال كون القمر بدرا في منتصف الشهر، عكس كسوف الشمس الذي يحدث حين يكون القمر محاقا.

وأوضح رئيس قسم الفلك لـ"الوطن" أنّ الخسوف الجزئي يبدأ في مصر مع بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة الـ8 و42 مساءً وحتى الساعة التاسعة ودقيقة واحدة مساءً بتوقيت القاهرة، لكن في هذا التوقيت لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وتستمر الظاهرة لمدة 5 ساعات.

وبدأ رؤية الخسوف في تمام الساعة الـ11 و31 دقيقة تقريبا، حيث يصل الخسوف الجزئي للقمر إلى ذروته، ويتوافق توقيتها مع توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1440هـ، بحسب "تادروس"، وعندها يحجب ظل الأرض 65% تقريبا من قرص القمر، ويمكن للجميع رؤيته بشكل مباشر وبالعين المجردة.