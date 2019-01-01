5 نصائح للحصول على نوم هادئ دون قلق.. "تخلص من الهاتف"

إذا كنت ترغب في الحصول على نوم هادئ وبدون أرق، فإن هناك مجموعة من النصائح التي يجب أن تلتزم بها، بالإضافة إلى الابتعاد عن العادات السيئة.

التخلص من الهاتف

وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عن موقع ويب ميد، فإن الحصول على النوم الجيد، من خلال التخلص من هاتفك وقت النوم، لأن الإشارات السلكية تؤذى المخ، وتسبب الكوابيس، كما أن أشعته الزرقاء تؤذى العين.

كما إن استخدام الهاتف خلال تناول الطعام أو مشاهدة التلفزيون فانت ستكون معرض للسمنة.

اجعل غرفتك نظيفة

يؤكد الخبراء ان غرفة النوم الغير مرتبة، تجعل الإنسان يشعر بالقلق، وبالتالي نوم غير صحي، لذلك ينصح الأطباء بضرورة تنظيف الغرفة وجعلها مرتبة قدر الإمكان.

لا تخلع ملابسك في كل مكان

البعض يعود من عمله ويقوم بخلع ملابسه وإلقائها في أي مكان، وهو لا يدرى أن بتلك الطريقة يقوم بنشر الجراثيم بالأماكن التي ينام فيها.

اهتم بمكان نومك

بحسب الخبراء فأن الحصول على نوم هادئ يتطلب وسائد مريحة، أما مرتبة السرير فيمكن ان يتم تغيرها كل 10 سنوات، حرصا على سلامة الظهر والرقبة.

ابعد عن حيواناتك الأليفة

إذا كنت تملك الحيوان الليفة فيجب الابتعاد عنهم خلال فترة النوم، لأن جلودهم تحتوى على بكتريا من الصعب التخلص منها مهما تم تنظيفها، كما ان فراءها يسبب مشاكل التنفس خلال النوم.