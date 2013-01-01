"نتفلكس" تعلن حذف مشهد من مسلسل "13 ريزونز واي"

نتفلكس تحذف مشهد مثير للجدل
أعلنت شركة نتفلكس لعرض المحتوى الترفيهي على الإنترنت، اليوم، عبر صفحتها الرسمية والموثقة على "تويتر"، أنها حذفت مشهد أثار الجدل في مسلسل "13 ريزونز واي" يمثل انتحار البطلة.
ويحكي مسلسل "13 سبب، لماذا قررت الانتحار" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم عن "انتحار مراهقة" لكنها تترك 13 خطابا موجها لـ 13 شخصا كانوا السبب في تفكيرها التخلي عن حياتها، وفقا لموقغ سكاى نيوز.
وجاء المشهد المثير للجدل، وهي تنهي حياتها من خلال قطع شرايين يديها داخل حوض الاستحمام خلال الحلقة الأخيرة من الموسم الأول.
وقالت الشركة في بيان أصدرته، أنها تلقت نصائح من أطباء متخصصين في مجال علم النفس، ورأى المؤلف ومنتج المسلسل أنه من الأفضل حذف المشهد الذي تنهي فيه بطلة العمل حياتها.
وعلى الرغم من إشادة النقاد للمسلسل الذي يتعرض لفكرة التنمر داخل المدارس، إلا أنه واجه انتقاد لاذع من مجلس الآباء التلفزيوني الذي يري أن المسلسل يشجع المراهقين على الانتحار.
وقوبل قرار الشركة بحذف المشهد بالترحيب من مجلس الآباء، والذي لا يزال يضغط على الشركة لحذف المسلسل من الموقع تماما.
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