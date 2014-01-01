وفاة مخترع كلمة مرور أجهزة الكمبيوتر فرناندو كورباتو عن عمر 93 عاما

غيَّب الموت مخترع كلمة مرور الكمبيوتر، فرناندو كورباتو، عن عمر 93 عاما، بعدما عانى من مضاعفات مرتبطة بإصابته بمرض السكري.

وطور كورباتو، عالم الحاسوب الأمريكي، مفهوم حماية حسابات المستخدمين بكلمة مرور، إذ وضع نظامه المتوافق لمشاركة الوقت (CTSS)، والذي يسمح للعديد من الأشخاص باستخدام الكمبيوتر في الوقت نفسه، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقال فرناندو، الذي كان باحثا بمعهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتكنولوجيا، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2014، إن الأمر كان متعلقا بمشكلة "التقسيم" والخصوصية، ولكن هذه الخطوة ستساعد في رسم شكل الأمن الرقمي في المستقبل.

والنظام الذي وضعه كورباتو، الفائز بجائزة تورنج الرفيعة في علوم الحوسبة في عام 1990 "نموذج الاستخدام المتزامن لـ CTSS"، قلل من وقت انتظار استجابات الكمبيوتر من ساعات إلى ثانية، ما جعل التكنولوجيا مفيدة أكثر.

ومهد نظام العالم الأمريكي، الذي ولد في 1 يوليو 1926، الطريق لأنظمة التشغيل المستقبلية، مثل Linux، مع عناصر تحكم خصوصية دقيقة ونظام ملفات هرمي وميزات أخرى، يعتبرها الناس أمرا مفروغا منه اليوم.

وأضاف العالم الأمريكي أن كلمات المرور تعاني من عدة مشكلات، مستطردا: "الإنترنت جعل من تسجيلات الدخول كابوسا نوعا ما"، ولكن على الرغم من ذلك، لا يوجد أدنى شك في أن عمل كورباتو ساعد في تأسيس أساسيات الحوسبة الحديثة.