"هاكرز" يخترقون واتساب.. كيف تحمي نفسك منهم؟

ابتكر المتسللون شكلاً جديدًا لسرقة الصور ومقاطع الفيديو الحساسة التي يرسلها مستخدمو"واتساب".

واكتشف باحثون في مجال الأمن أن "الجهات الفاعلة الخبيثة" تعرف الآن كيفية "كشف ومعالجة" الملفات المرسلة باستخدام التطبيق المملوك لفيسبوك، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وأطلق "الهاكرز" على تقنية القرصنة "ملف تخزين ملفات الوسائط" والتي تستفيد من وجود وقت قصير للغاية بين اللحظة التي يتم فيها حفظ ملفات الوسائط المستلمة عبر واتساب على الأجهزة ومن ثم عرضها في واجهة مستخدم البرنامج.

وحذرت شركة سيمانتيك للتكنولوجيا من أن "الفاصل الزمني الحرج يمثل فرصة للجهات الفاعلة الخبيثة للتدخل ومعالجة ملفات الوسائط دون علم المستخدم".

وأضافت الشركة: "إذا تم استغلال ثغرة الأمان، يمكن للمهاجمين الخبيثين إساءة استخدامها ومعالجة المعلومات الحساسة مثل الصور ومقاطع الفيديو الشخصية ووثائق الشركة والفواتير والرسائل الصوتية".

وأكدت الشركة أن مستخدمي واتساب يعتقدون بشكل خاطئ أن تطبيق المراسلة مضاد للاختراق والمتسللين، لأنه يستخدم التشفير من طرف إلى آخر لحماية محتوى الرسائل حتى يتمكن المرسل والمستلم فقط من قراءتها.

وأضافت "سيمانتيك": "على الرغم من أن التشفير من طرف إلى طرف هو آلية فعالة لضمان سلامة الاتصالات، إلا أنه لا يكفي إذا كانت هناك ثغرات".

وبالرغم من كل ما تم ذكره، إلا أن هناك طريقة بسيطة لحماية نفسك، وهي التأكد من تحديث واتساب بشكل دوري.

وتؤثر المشكلة على مستخدمي "أندرويد"، لذلك يجب عليهم التأكد من أنهم على أحدث إصدارات التطبيق من خلال "جوجل بلاي".

ولتحديث واتاسب، انتقل إلى متجر "جوجل بلاي"، ثم انقر فوق "قائمة" وبعدها اختر "تطبيقاتي وألعابي"، وانقر فوق "تحديث" لتثبيت البرنامج.