"هاكرز" يخترقون واتساب.. كيف تحمي نفسك منهم؟

ابتكر المتسللون شكلاً جديدًا لسرقة الصور ومقاطع الفيديو الحساسة التي يرسلها مستخدمو"واتساب".
واكتشف باحثون في مجال الأمن أن "الجهات الفاعلة الخبيثة" تعرف الآن كيفية "كشف ومعالجة" الملفات المرسلة باستخدام التطبيق المملوك لفيسبوك، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.
وأطلق "الهاكرز" على تقنية القرصنة "ملف تخزين ملفات الوسائط" والتي تستفيد من وجود وقت قصير للغاية بين اللحظة التي يتم فيها حفظ ملفات الوسائط المستلمة عبر واتساب على الأجهزة ومن ثم عرضها في واجهة مستخدم البرنامج.
وحذرت شركة سيمانتيك للتكنولوجيا من أن "الفاصل الزمني الحرج يمثل فرصة للجهات الفاعلة الخبيثة للتدخل ومعالجة ملفات الوسائط دون علم المستخدم".
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