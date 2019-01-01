قبل حدوثه اليوم.. تعرف على كيفية صلاة "الخسوف"

يحرص الكثيرون على اغتنام فرص حدوث الظواهر الفكلية وخاصة ظاهري الكسوف والخسوف لتتأدية صلاتهما، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الشخصية إن صلاة الخسوف سنة مؤكدة تصلى ركعين جماعة أو فرادى.

وأوضحت "الافتاء" كيفية صلاة الخسوف قائلة إنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفعل الخيرات من دعاء وذكر إذا كانت تصلى في جماعة.

واستشهدت "الافتاء" بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهْيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه.

ولفتت دار الافتاء إلى أن صلاة الخسوف تكون جهرية كالصلاة الليلة، أما صلاة الكسوف فتصلى سراً كالصلاة النهارية.

يشهد العالم اليوم خسوفاً جزئياً للقمر، يُرى في قارتي أستراليا وآسيا عدا الشمال الشرقي منها، وتراه أيضا قارتي أفريقيا وأوروبا عدا شمال إسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية، والعالم العربى ومصر.

وقال الدكتور أشرف لطيف تادروس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريح سابق لـ"الوطن" إنّ مصر ترى ظاهرة الخسوف الجزئي بالعين المجردة، إذ يحدث الخسوف حال كون القمر بدرا في منتصف الشهر، عكس كسوف الشمس الذي يحدث حين يكون القمر محاقا.

وأوضح رئيس قسم الفلك لـ"الوطن" أنّه في تمام الساعة الـ11 و31 دقيقة تقريبا يصل الخسوف الجزئي للقمر إلى ذروته، ويتوافق توقيتها مع توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1440هـ، وعندها يحجب ظل الأرض 65% تقريبا من قرص القمر، ويمكن للجميع رؤيته بشكل مباشر وبالعين المجردة.