"دليفري" يلتهم وجبة قبل توصيلها لصاحبها

02:42 م | الثلاثاء 16 يوليو 2019
الوجبة التي طلبها كريس

الوجبة التي طلبها كريس

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

عامل توصيل بيتزا يهدد زبونة بسبب "البقشيش"

عامل توصيل بيتزا يهدد زبونة بسبب "البقشيش"

بطل إعلان "أبليكشين دليفري": لم أتوقع نجاحه بهذا الشكل

بطل إعلان "أبليكشين دليفري": لم أتوقع نجاحه بهذا الشكل

بالصور| "حلاق دليفري" لحل أزمة الطوابير الخانقة أمام المحلات

بالصور| "حلاق دليفري" لحل أزمة الطوابير الخانقة أمام المحلات

"دليفري" يتحول لذئب بشري.. تورط في 6 اعتداءات جنسية على نساء وقاصرات

"دليفري" يتحول لذئب بشري.. تورط في 6 اعتداءات جنسية على نساء وقاصرات

اتهم رجل في الولايات المتحدة أحد عمال توصيل الطعام، بأنه أكل جزء من الوجبة التي طلبها قبل أن يوصلها إليه.

وطلب كريس بايتون وجبة لحم في علبتين من مطعم شواء "في ديكي" في "ويست مانشيستر تاونشيب" بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وحصل عليه عبر تطبيق DoorDash للتوصيل، بحسب موقع "lad bible" البريطاني.

طلب كريس كان ستة قطع من اللحوم، وعندما وصل وجد أن أحد القطع بها أجزاء غير موجودة، وبدا أنه بعض الطعام تم مضغه من قبل.

قال بايتون: "فتحت الطعام، ونظرت إليه، ووجدت أن علبة منهما كاملة والأخرى نصفها مأكول، وأصبت بالذهول، وصدمت حقًا لأن شيئًا كهذا حدث".

وفيما يتعلق بكيفية وصول الوجبة إليه بهذا الشكل، أكد بايتون على أنه واثق من أن عامل التوصيل هو من يتحمل المسؤولية.

وأضاف "أعتقد أنها تسلل إلى جانب الطريق وقرر تناول جزء من الوجبة الصغيرة قبل أن تسلمها، إنه مجرد مجنون، أنا لا أفهم الناس لماذا يفعل شيئًا كهذا، إنه طعام شخص ما، ويدفع مقابل ذلك، ويدفع لك مقابل الخدمة".

وقدمت DoorDash اعتذار لبايتون موردوا له كامل المبلغ الذي دفعه مقابل الطعام، ومع ذلك، لم يقدموا تفسيراً لما حدث، ولم يذكروا العقوبة التي يمكن فرضها على سائق التسليم.

واختتم بايتون بنصيحة إلى عامل التوصيل "عامل زبائنك باحترام، تعامل مع الناس مثلما تريد أن يعاملك".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

يمثل رجل مصري أمام محكمة يابانية، يوم الاثنين المقبل، بتهمة التحرش بفتاة في العاصمة طوكيو.
طيور تنزف تتساقط من السماء على المواطنين في أستراليا.. مشهد مرعب

طيور تنزف تتساقط من السماء على المواطنين في أستراليا.. مشهد مرعب

سقط عدد من طيور "الكوريلا" التي تشبه الدجاج، من السماء على رؤوس المواطنين في إحدى المدن الأسترالية، داخل مشهًا مرعبًا.
دودة تعالج "الجلطات الدموية" ويتخلص منها الإنسان

دودة تعالج "الجلطات الدموية" ويتخلص منها الإنسان

تعتبر ديدان "علقة الماء" من أكثر الحشرات فائدة على مستوى العالم، حيث تساعد الكائنات الحية على علاج الجلطات الدموية.
بعد انتشاره.. خبراء يحذرون من FaceApp: عنصري وينتهك الخصوصية

بعد انتشاره.. خبراء يحذرون من FaceApp: عنصري وينتهك الخصوصية

حذراء خبراء التكنولوجيا من استخدام هذا التطبيق الذى يتيح للمستخدم تغيير ملامح الوجه في الصورة
المصري المتهم بالتحرش في اليابان قد لا يواجه عقوبة

المصري المتهم بالتحرش في اليابان قد لا يواجه عقوبة

تنتظر "أسامة.ش.ز"، المتهم بالتحرش في اليابان، عقوبة قانونية قد تصل إلى السجن 5 سنوات.