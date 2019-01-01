"دليفري" يلتهم وجبة قبل توصيلها لصاحبها

اتهم رجل في الولايات المتحدة أحد عمال توصيل الطعام، بأنه أكل جزء من الوجبة التي طلبها قبل أن يوصلها إليه.

وطلب كريس بايتون وجبة لحم في علبتين من مطعم شواء "في ديكي" في "ويست مانشيستر تاونشيب" بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وحصل عليه عبر تطبيق DoorDash للتوصيل، بحسب موقع "lad bible" البريطاني.

طلب كريس كان ستة قطع من اللحوم، وعندما وصل وجد أن أحد القطع بها أجزاء غير موجودة، وبدا أنه بعض الطعام تم مضغه من قبل.

قال بايتون: "فتحت الطعام، ونظرت إليه، ووجدت أن علبة منهما كاملة والأخرى نصفها مأكول، وأصبت بالذهول، وصدمت حقًا لأن شيئًا كهذا حدث".

وفيما يتعلق بكيفية وصول الوجبة إليه بهذا الشكل، أكد بايتون على أنه واثق من أن عامل التوصيل هو من يتحمل المسؤولية.

وأضاف "أعتقد أنها تسلل إلى جانب الطريق وقرر تناول جزء من الوجبة الصغيرة قبل أن تسلمها، إنه مجرد مجنون، أنا لا أفهم الناس لماذا يفعل شيئًا كهذا، إنه طعام شخص ما، ويدفع مقابل ذلك، ويدفع لك مقابل الخدمة".

وقدمت DoorDash اعتذار لبايتون موردوا له كامل المبلغ الذي دفعه مقابل الطعام، ومع ذلك، لم يقدموا تفسيراً لما حدث، ولم يذكروا العقوبة التي يمكن فرضها على سائق التسليم.

واختتم بايتون بنصيحة إلى عامل التوصيل "عامل زبائنك باحترام، تعامل مع الناس مثلما تريد أن يعاملك".