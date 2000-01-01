هواوي تتجه إلى إيطاليا بـ3 مليارات دولار استثمارات

07:41 ص | الثلاثاء 16 يوليو 2019
الشركة الصينية "هواوي"

الشركة الصينية "هواوي"

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

‬"هواوي" تخطط لتسريح عدد من موظفيها في أمريكا

‬"هواوي" تخطط لتسريح عدد من موظفيها في أمريكا

بينهم دولة عربية.. "هواوي" تطلق مفاجأة جديدة بعدد من دول العالم

بينهم دولة عربية.. "هواوي" تطلق مفاجأة جديدة بعدد من دول العالم

بعد تخفيف العقوبات على هواوي.. أمريكا تسمح بعودتها بشروط الأمن القومي

بعد تخفيف العقوبات على هواوي.. أمريكا تسمح بعودتها بشروط الأمن القومي

الصين تحذر أمريكا من اللعب بالنار بسبب تايوان

الصين تحذر أمريكا من اللعب بالنار بسبب تايوان

شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات تعلن أنها مستعدة لاستثمار 3.1 مليارات دولار حتى عام 2021 في إيطاليا وخلق ألف وظيفة. 

وقال المدير العام لـ"هواوي" فرع إيطاليا توماس مياو، في مؤتمر صحفي عقد في ميلانو، "خلال السنوات المقبلة سنستثمر في إيطاليا 1.9 مليار دولار، للحصول على معدات، و1.2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى إنشاء 3000 فرصة عمل، ألف منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر من الباطن، وشدد توماس مياو على أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تؤثر في الوقت الحاضر على نشاط "هواوي" في إيطاليا.

وتابع: "حتى الآن نقوم بعملنا ونتحاور مع شركائنا على غرار ما كنا نقوم به حتى الآن"، وأعرب عن ثقته بالمستقبل، وقال: "أولا لأن الحكومة الإيطالية لديها سياسة منفتحة وشفافة لن تتأثر بالمشاكل بين الولايات المتحدة والصين، وثانيا لأن مجتمعنا لاعب مهم جدا".

وعن تكنولوجيا الجيل الخامس قال "لدينا خطة أ وخطة باء، وفي حال كان لنا وصول أو لا إلى المزودين في الولايات المتحدة، سنضمن تزويد شركائنا بشكل متواصل". 

ويأتي هذا الاعلان بالتزامن مع استهداف إدارة ترامب لشركة "هواوي"، ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركة بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 يعملون معها.

يذكر أنه منذ أزمة "هواوي" مع الشركة الأمريكية "إنتل، كوالكوم، برودكوم" بوقف التعامل مع هواوي، امتثالا لقرار الحكومة الأمريكية، وأعلنت الشركة الصينية الإعداد للعمل بنظام تشغيل جديد يدعى "Hongmeng" كبديل لنظام التشغيل الحالي لهواتف الـ"أندرويد"، والمعتمدة على "جوجل"، قبل أن يتم حلها وتعود الأمور إلى طبيعتها.

ومع قرب انطلاق النظام الجديد، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" رن تشنج فاي، أن نظام تشغيل الشركة "Hongmeng"، سيكون أسرع من نظامي تشغيل "آبل وأندرويد"، مشيرا إلى بعض المزايا الخاصة بهذا النظام.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

يمثل رجل مصري أمام محكمة يابانية، يوم الاثنين المقبل، بتهمة التحرش بفتاة في العاصمة طوكيو.
طيور تنزف تتساقط من السماء على المواطنين في أستراليا.. مشهد مرعب

طيور تنزف تتساقط من السماء على المواطنين في أستراليا.. مشهد مرعب

سقط عدد من طيور "الكوريلا" التي تشبه الدجاج، من السماء على رؤوس المواطنين في إحدى المدن الأسترالية، داخل مشهًا مرعبًا.
دودة تعالج "الجلطات الدموية" ويتخلص منها الإنسان

دودة تعالج "الجلطات الدموية" ويتخلص منها الإنسان

تعتبر ديدان "علقة الماء" من أكثر الحشرات فائدة على مستوى العالم، حيث تساعد الكائنات الحية على علاج الجلطات الدموية.
بعد انتشاره.. خبراء يحذرون من FaceApp: عنصري وينتهك الخصوصية

بعد انتشاره.. خبراء يحذرون من FaceApp: عنصري وينتهك الخصوصية

حذراء خبراء التكنولوجيا من استخدام هذا التطبيق الذى يتيح للمستخدم تغيير ملامح الوجه في الصورة
المصري المتهم بالتحرش في اليابان قد لا يواجه عقوبة

المصري المتهم بالتحرش في اليابان قد لا يواجه عقوبة

تنتظر "أسامة.ش.ز"، المتهم بالتحرش في اليابان، عقوبة قانونية قد تصل إلى السجن 5 سنوات.