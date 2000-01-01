هواوي تتجه إلى إيطاليا بـ3 مليارات دولار استثمارات

شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات تعلن أنها مستعدة لاستثمار 3.1 مليارات دولار حتى عام 2021 في إيطاليا وخلق ألف وظيفة.

وقال المدير العام لـ"هواوي" فرع إيطاليا توماس مياو، في مؤتمر صحفي عقد في ميلانو، "خلال السنوات المقبلة سنستثمر في إيطاليا 1.9 مليار دولار، للحصول على معدات، و1.2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى إنشاء 3000 فرصة عمل، ألف منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر من الباطن، وشدد توماس مياو على أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تؤثر في الوقت الحاضر على نشاط "هواوي" في إيطاليا.

وتابع: "حتى الآن نقوم بعملنا ونتحاور مع شركائنا على غرار ما كنا نقوم به حتى الآن"، وأعرب عن ثقته بالمستقبل، وقال: "أولا لأن الحكومة الإيطالية لديها سياسة منفتحة وشفافة لن تتأثر بالمشاكل بين الولايات المتحدة والصين، وثانيا لأن مجتمعنا لاعب مهم جدا".

وعن تكنولوجيا الجيل الخامس قال "لدينا خطة أ وخطة باء، وفي حال كان لنا وصول أو لا إلى المزودين في الولايات المتحدة، سنضمن تزويد شركائنا بشكل متواصل".

ويأتي هذا الاعلان بالتزامن مع استهداف إدارة ترامب لشركة "هواوي"، ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركة بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 يعملون معها.

يذكر أنه منذ أزمة "هواوي" مع الشركة الأمريكية "إنتل، كوالكوم، برودكوم" بوقف التعامل مع هواوي، امتثالا لقرار الحكومة الأمريكية، وأعلنت الشركة الصينية الإعداد للعمل بنظام تشغيل جديد يدعى "Hongmeng" كبديل لنظام التشغيل الحالي لهواتف الـ"أندرويد"، والمعتمدة على "جوجل"، قبل أن يتم حلها وتعود الأمور إلى طبيعتها.

ومع قرب انطلاق النظام الجديد، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" رن تشنج فاي، أن نظام تشغيل الشركة "Hongmeng"، سيكون أسرع من نظامي تشغيل "آبل وأندرويد"، مشيرا إلى بعض المزايا الخاصة بهذا النظام.