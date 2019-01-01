العثور على امرأة وكلبها بعد اختفائهما 4 أيام في كاليفورنيا

عثرت الشرطة الأمريكية على امرأة من جنوب كاليفورنيا وكلبها بعد اختفائهما منذ أربعة أيام.

وكانت المرأة وتدعى شيريل باول، تبلغ من العمر 60 عامًا، اختفت من شاطئ مدينة هنتنغتون بكاليفورنيا، يوم الجمعة، بالقرب من مخيم جراندفيو في منطقة غابة بريستليكون، ومعها كلب العائلة، بينما كان زوجها ينقل سيارته الجيب، وفقا لمكتب مسؤول شرطة مقاطعة إينو.

وعثرت السلطات في البداية على الكلب باول على بعد حوالي 2.5 ميل من المكان، الذي شوهدت فيه باول آخر مرة، ثم بعد ذلك تم العثور على باول على قيد الحياة من قبل أعضاء فريق البحث الأرضي بالقرب من منطقة الينابيع الجبل الأسود، والتي تقع أسفل مكان وجود كلبها في وقت سابق، وفقا لـ "CNN".

وتم نقل السيدة إلى المطار، حيث نقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي للحصول على تصريح طبي، وفقا لمكتب مدير الشرطة، وقال ابن السيدة لـ "CNN": "إن والدته تعاني من الجفاف، لكنها في حالة جيدة".

وأضاف الابن أنه يعتقد أن والدته تعرضت للتهديد من قبل شخص ما، ما أدى بها إلى الجري أسفل التل حيث فقدت، وقالت ابنة باول إن أمها لم يكن لديها طعام أو ماء معها عندما فقدت، وأضافت: "كل يوم يزداد صعوبة، لقد مررت بفقدان الأمل تقريبا وأتجه إلى البكاء ولا أستطيع أن أفهم كل هذه الأشياء الرهيبة التي قد حدثت مع إختفاء أمي".

ونشر مكتب الشرطة بيانا قال فيه، "نحن في غاية الامتنان للدعم المستمرمن عائلتها والسكان المحليين والزائرين ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى جهود قوات الدعم المتواصلة على مدار 4 أيام".