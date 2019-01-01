العثور على امرأة وكلبها بعد اختفائهما 4 أيام في كاليفورنيا

03:25 ص | الثلاثاء 16 يوليو 2019
العثور على سيدة بعد إختفاء 4 ايام في كاليفورنيا

العثور على سيدة بعد إختفاء 4 ايام في كاليفورنيا

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

بعد زلزال كاليفورنيا المدمر.. أقوى 5 زلازل في التاريخ

بعد زلزال كاليفورنيا المدمر.. أقوى 5 زلازل في التاريخ

تخوفات من هزة كبرى.. توابع الزلزالين تثير الرعب في كاليفورنيا

تخوفات من هزة كبرى.. توابع الزلزالين تثير الرعب في كاليفورنيا

الرعب يسيطر على مذيعين أمريكيين لحظة وقوع زلزال كاليفورنيا.. فيديو

الرعب يسيطر على مذيعين أمريكيين لحظة وقوع زلزال كاليفورنيا.. فيديو

إخلاء متنزهين بسبب حريق غابات في كاليفورنيا

إخلاء متنزهين بسبب حريق غابات في كاليفورنيا

عثرت الشرطة الأمريكية على امرأة من جنوب كاليفورنيا وكلبها بعد اختفائهما منذ أربعة أيام.

وكانت المرأة وتدعى شيريل باول، تبلغ من العمر 60 عامًا، اختفت من شاطئ مدينة هنتنغتون بكاليفورنيا، يوم الجمعة، بالقرب من مخيم جراندفيو في منطقة غابة بريستليكون، ومعها كلب العائلة، بينما كان زوجها ينقل سيارته الجيب، وفقا لمكتب مسؤول شرطة مقاطعة إينو.

وعثرت السلطات في البداية على الكلب باول على بعد حوالي 2.5 ميل من المكان، الذي شوهدت فيه باول آخر مرة، ثم بعد ذلك تم العثور على باول على قيد الحياة من قبل أعضاء فريق البحث الأرضي بالقرب من منطقة الينابيع الجبل الأسود، والتي تقع أسفل مكان وجود كلبها في وقت سابق، وفقا لـ "CNN".

وتم نقل السيدة إلى المطار، حيث نقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي للحصول على تصريح طبي، وفقا لمكتب مدير الشرطة، وقال ابن السيدة لـ "CNN": "إن والدته تعاني من الجفاف، لكنها في حالة جيدة".

وأضاف الابن أنه يعتقد أن والدته تعرضت للتهديد من قبل شخص ما، ما أدى بها إلى الجري أسفل التل حيث فقدت، وقالت ابنة باول إن أمها لم يكن لديها طعام أو ماء معها عندما فقدت، وأضافت: "كل يوم يزداد صعوبة، لقد مررت بفقدان الأمل تقريبا وأتجه إلى البكاء ولا أستطيع أن أفهم كل هذه الأشياء الرهيبة التي قد حدثت مع إختفاء أمي".

ونشر مكتب الشرطة بيانا قال فيه، "نحن في غاية الامتنان للدعم المستمرمن عائلتها والسكان المحليين والزائرين ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى جهود قوات الدعم المتواصلة على مدار 4 أيام".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

يمثل رجل مصري أمام محكمة يابانية، يوم الاثنين المقبل، بتهمة التحرش بفتاة في العاصمة طوكيو.
طيور تنزف تتساقط من السماء على المواطنين في أستراليا.. مشهد مرعب

طيور تنزف تتساقط من السماء على المواطنين في أستراليا.. مشهد مرعب

سقط عدد من طيور "الكوريلا" التي تشبه الدجاج، من السماء على رؤوس المواطنين في إحدى المدن الأسترالية، داخل مشهًا مرعبًا.
دودة تعالج "الجلطات الدموية" ويتخلص منها الإنسان

دودة تعالج "الجلطات الدموية" ويتخلص منها الإنسان

تعتبر ديدان "علقة الماء" من أكثر الحشرات فائدة على مستوى العالم، حيث تساعد الكائنات الحية على علاج الجلطات الدموية.
بعد انتشاره.. خبراء يحذرون من FaceApp: عنصري وينتهك الخصوصية

بعد انتشاره.. خبراء يحذرون من FaceApp: عنصري وينتهك الخصوصية

حذراء خبراء التكنولوجيا من استخدام هذا التطبيق الذى يتيح للمستخدم تغيير ملامح الوجه في الصورة
المصري المتهم بالتحرش في اليابان قد لا يواجه عقوبة

المصري المتهم بالتحرش في اليابان قد لا يواجه عقوبة

تنتظر "أسامة.ش.ز"، المتهم بالتحرش في اليابان، عقوبة قانونية قد تصل إلى السجن 5 سنوات.