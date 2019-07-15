فيديو| محمد بن راشد يحتفل بذكرى ميلاده وسط أحفاده

الشيخ محمد بن راشد يحتفل بذكري ميلاده مع أحفاده
نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فيديو قصير عبر صفحته الشخصية الموثقة على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" يظهر خلالها نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم وهو يحتفل بذكرى ميلاده مع أحفاده.
#Family pic.twitter.com/jabuoM3kDH— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) ١٥ يوليو ٢٠١٩
#Family pic.twitter.com/jabuoM3kDH
ويُظهر الفيديو نزول الشيخ "محمد بن راشد" من سيارته، فيما يسرع إليه أحفاده ويلتفون حوله مهنئين، وظهر حاكم دبي مع ابنه وأصغر أحفاده وهو يقبله.
وعلق ولي عهد دبي، على الفيديو، بكتابة كلمة الاحتفاء: "Family".
View this post on Instagram ♥️ A post shared by مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم (@maryam_mr_al_maktoum) on Jul 15, 2019 at 11:05am PDT
♥️
A post shared by مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم (@maryam_mr_al_maktoum) on Jul 15, 2019 at 11:05am PDT
فيما نشرت الشيخة مريم بنت محمد بن راشد، عددا من الصور على صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، خلال احتفال "الشيخ محمد بن راشد" مع أحفاده.
كما نشرت صورة لـ "كعكة عيد ميلاده"، التي كتب عليها "عيد ميلاد سعيد لأفضل أب في العالم".
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