فيديو| محمد بن راشد يحتفل بذكرى ميلاده وسط أحفاده

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فيديو قصير عبر صفحته الشخصية الموثقة على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" يظهر خلالها نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم وهو يحتفل بذكرى ميلاده مع أحفاده.

ويُظهر الفيديو نزول الشيخ "محمد بن راشد" من سيارته، فيما يسرع إليه أحفاده ويلتفون حوله مهنئين، وظهر حاكم دبي مع ابنه وأصغر أحفاده وهو يقبله.

وعلق ولي عهد دبي، على الفيديو، بكتابة كلمة الاحتفاء: "Family".

فيما نشرت الشيخة مريم بنت محمد بن راشد، عددا من الصور على صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، خلال احتفال "الشيخ محمد بن راشد" مع أحفاده.

كما نشرت صورة لـ "كعكة عيد ميلاده"، التي كتب عليها "عيد ميلاد سعيد لأفضل أب في العالم".