فيديو| محمد بن راشد يحتفل بذكرى ميلاده وسط أحفاده

11:44 م | الإثنين 15 يوليو 2019
الشيخ محمد بن راشد يحتفل بذكري ميلاده مع أحفاده

الشيخ محمد بن راشد يحتفل بذكري ميلاده مع أحفاده

كتب: منى السعيد

أخبار متعلقة

صور.. العرض الخاص لفيلم "الممر" في دبي بحضور أبطاله

صور.. العرض الخاص لفيلم "الممر" في دبي بحضور أبطاله

دبي ترحب برئيس "تويتر".. مغردون يقترحون عليه شاي الكرك والقفز بالمظلات

دبي ترحب برئيس "تويتر".. مغردون يقترحون عليه شاي الكرك والقفز بالمظلات

حاكم دبي: لا توجد أزمة طاقة أو تعليم لدى العرب ولكن لدينا مشكلة إدارة

حاكم دبي: لا توجد أزمة طاقة أو تعليم لدى العرب ولكن لدينا مشكلة إدارة

أحلام تبارك لحاكم دبي على زفاف أبنائه: "ربي يحفظهم"

أحلام تبارك لحاكم دبي على زفاف أبنائه: "ربي يحفظهم"

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فيديو قصير عبر صفحته الشخصية الموثقة على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" يظهر خلالها نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم وهو يحتفل بذكرى ميلاده مع أحفاده.

ويُظهر الفيديو نزول الشيخ "محمد بن راشد" من سيارته، فيما يسرع إليه أحفاده ويلتفون حوله مهنئين، وظهر حاكم دبي مع ابنه وأصغر أحفاده وهو يقبله.

وعلق ولي عهد دبي، على الفيديو، بكتابة كلمة الاحتفاء: "Family".

View this post on Instagram

♥️

A post shared by مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم (@maryam_mr_al_maktoum) on

فيما نشرت الشيخة مريم بنت محمد بن راشد، عددا من الصور على صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، خلال احتفال "الشيخ محمد بن راشد" مع أحفاده.

كما نشرت صورة لـ "كعكة عيد ميلاده"، التي كتب عليها "عيد ميلاد سعيد لأفضل أب في العالم".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

يمثل رجل مصري أمام محكمة يابانية، يوم الاثنين المقبل، بتهمة التحرش بفتاة في العاصمة طوكيو.
طيور تنزف تتساقط من السماء على المواطنين في أستراليا.. مشهد مرعب

طيور تنزف تتساقط من السماء على المواطنين في أستراليا.. مشهد مرعب

سقط عدد من طيور "الكوريلا" التي تشبه الدجاج، من السماء على رؤوس المواطنين في إحدى المدن الأسترالية، داخل مشهًا مرعبًا.
دودة تعالج "الجلطات الدموية" ويتخلص منها الإنسان

دودة تعالج "الجلطات الدموية" ويتخلص منها الإنسان

تعتبر ديدان "علقة الماء" من أكثر الحشرات فائدة على مستوى العالم، حيث تساعد الكائنات الحية على علاج الجلطات الدموية.
بعد انتشاره.. خبراء يحذرون من FaceApp: عنصري وينتهك الخصوصية

بعد انتشاره.. خبراء يحذرون من FaceApp: عنصري وينتهك الخصوصية

حذراء خبراء التكنولوجيا من استخدام هذا التطبيق الذى يتيح للمستخدم تغيير ملامح الوجه في الصورة
المصري المتهم بالتحرش في اليابان قد لا يواجه عقوبة

المصري المتهم بالتحرش في اليابان قد لا يواجه عقوبة

تنتظر "أسامة.ش.ز"، المتهم بالتحرش في اليابان، عقوبة قانونية قد تصل إلى السجن 5 سنوات.