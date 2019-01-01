فيديو| مشجع جزائري: "شئت أم أبيت الأهلي غول أفريقيا"

02:11 ص | الثلاثاء 16 يوليو 2019
المشجع الجزائري

المشجع الجزائري

كتب: منى السعيد

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تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو قصيرا لمشجع جزائري يعبر عن حبه لمصر، ويؤكد أنه يعشق الأهلي الذي وصفه بأنه "غول أفريقيا".

ويظهر خلال الفيديو الذى لا يتجاوز الـ 35 ثانية، مشجع جزائري يرتدي تيشيرت عليه شعار "الجزائر" وقال "أنا بشجع مصر وأحسن لاعب في مصر كلها محمود الخطيب".

وأضاف المشجع الذي لم يذكر اسمه "إحنا أخوات.. وإحنا كجزائريين بنشجع النادي الأهلي.. شئت أم أبيت الأهلي غول أفريقيا".

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