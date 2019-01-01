بابجي على أرض الواقع بالساحل الشمالي.. عيش المغامرة واكسب 5 آلاف جنيه

فى مغامرة حقيقية على أرض الواقع بدأت فعاليات حدث جديد من نوعه REAL PUBG في مرسيليا لاند الساحل الشمالي، السبت الماضي، لأول مرة في مكان فى مصر.

وسيشهد "الإيفنت" كل تفاصيل لعبة "بابجي" الشهيرة في الحقيقة من خلال لبس الخوذة واللعب مع الفريق الذي سيتقدم للمسابقة في حضور عدد من الفنانين على رأسهم محمود حجازي وولاء الشريف، وفق لكريم ممدوح، المسؤول عن الفكرة.

وسيحظى الفريق الفائز في "الإيفنت" بجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، كما ستستمر مغامرات PUBG في قرى مرسيليا خلال الموسم الصيفي 2019 وستقام بصورة يومية لنهاية الإجازة الصيفية، "هي الفكرة كوبي بست من بابجي اللي على الموبايل بس مخلي الناس هي اللي تلعب على أرض الواقع والناس تعيش المغامرة بنفسها".

وجاءت هذه الفكرة لكريم، من منطلق حبه للمغامرة وفعل شيء مختلف، "كنت بدور على حاجات برا الصندوق، وليها شعبية كبيرة، وفكرت في بابجي اللي قالبة العالم كله، درست الموضوع أنا وصاحبي، ودورنا على مكان فيه تجمعات كبيرة وقلنا مافيش غير الساحل في الصيف".

ذهب كريم الأسبوع الماضي إلى الساحل الشمالي بحسب حديثه لـ"الوطن": "جبنا سلاح لعبة والديكور الخاص ببابجي، وعملنا الفكرة"، معبرا عن سعادته بانتشار هذا الحدث وتفاعل الناس معه رغم عدم تلقيه أي دعم من أشخاص أو مؤسسات بعينها "مافيش أي حد بيدعمني بس نفسي حد يساعدني واطور الموضوع اكتر واكتر".

يهدف كريم بهذا "الإيفنت"، إلى إثبات أن المصريين يقدرون على صنع أي شيء، "عايزة أقول الناس قادرة تعمل حاجات كرتون أو ألعاب معقدة على أرض الواقع وتبقى أمان"، لافتا إلى أن هدفه الأول هو إسعاد الناس وأن يصبح مشروعه ناجحا.

وأشار كريم، إلى التنسيق مع الشركة المنظمة لدراسة كل التفاصيل الخاصة بتنظيم أكبر حدث ترفيهي بالساحل الشمالي باستدام "بابجي"، حيث وفرت الشركة كل التدابير اللازمة لتحقيق أقصى درجات الرفاهية والمرح للاعبين المشاركين.