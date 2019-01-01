احتفالات جزائرية فى شوارع القاهرة.. رقص وغناء وهتافات

09:14 م | الإثنين 15 يوليو 2019
جماهير «محاربو الصحراء» يحملون علم الجزائر

جماهير «محاربو الصحراء» يحملون علم الجزائر

كتب: سحر عزازى

أخبار متعلقة

عمرو أديب: سعيد بصعود منتخب الجزائر.. "ماتش ملحمة لعيبة أكلت الأرض"

عمرو أديب: سعيد بصعود منتخب الجزائر.. "ماتش ملحمة لعيبة أكلت الأرض"

تزايد أعداد جماهير الجزائر في المدرجات وهتافاتهم تشعل ملعب السويس

تزايد أعداد جماهير الجزائر في المدرجات وهتافاتهم تشعل ملعب السويس

مصور فيديو تنظيف جماهير الجزائر لـ"الدفاع الجوي": عادة لهم

مصور فيديو تنظيف جماهير الجزائر لـ"الدفاع الجوي": عادة لهم

"تشجيع منتخب وصداقات جديدة".. "حاسني" جاء لمساندة الجزائر فعشق أم الدنيا

"تشجيع منتخب وصداقات جديدة".. "حاسني" جاء لمساندة الجزائر فعشق أم الدنيا

فرحة هستيرية سيطرت على جماهير الجزائر، بعد صعود منتخب بلادهم إلى نهائى بطولة الأمم الأفريقية، أقاموا الاحتفالات فى شوارع القاهرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ليلة عُرس شبّهوها باحتفالاتهم فى عيد الاستقلال، بعضهم تعرّض لإغماءات من فرط سعادته بالهدف الذى أحرزه اللاعب رياض محرز فى اللحظة الأخيرة.

خرجت الجماهير أمس من أبواب استاد القاهرة الدولى، بالهتافات والغناء والرقص، وتوجّهوا إلى فندق اللاعبين الذين شاركوهم فرحتهم والتقطوا معهم الصور التذكارية، حسب غالم مهدى كريم، الذى قفز من الفرحة، واحتضن كل من حوله: «خرجنا كموجة واحدة من الاستاد بالأغانى، وجُبنا شوارع المحروسة كأنه عُرس».

جماهير مختلفة الأعمار، من طفل رضيع على يد أمه، إلى 70 عاماً: «المصريون شاركونا الفرحة، أعطيناهم قمصان الفريق قبل المباراة»، يحكى أن الدولتين المصرية والجزائرية تعاونتا على عمل جسر جوى لإرسال المشجعين فى مباراة نصف النهائى، والذين وصل عددهم إلى 1853 مشجعاً، ويُنتظر زيادتهم فى المباراة النهائية، إضافة إلى حضور مواطنين من أمريكا وكندا وإيطاليا وغيرها، ولم تنسهم الفرحة، وفقاً لـ«غالم»، تنظيف المدرجات قبل الخروج، كما اعتادوا منذ بدء البطولة: «الأمن المصرى تعامل معنا باحترافية، وحمانا طوال الاحتفالات».

ليس فى القاهرة فقط، فالجزائريون أشعلوا الاحتفالات فى فرنسا أيضاً، وفى الجزائر نفسها، خرجوا بالأعلام والهتافات للاحتفال فى الشوارع، وشهد ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، حضور 80 ألف مشجع لمتابعة المباراة عبر شاشات عرض كبيرة، وحسب رابح مسرور، جزائرى: «لم ينَم أحد فى الجزائر ليلة أمس»، مؤكداً أن هناك 140 ولاية أقيمت بها كرنفالات: «خرجوا بالشماريخ والسيارات فى الشوارع حتى الصباح»، وسط تأمين الطائرات التى ترفرف فى سماء الجزائر.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

يمثل رجل مصري أمام محكمة يابانية، يوم الاثنين المقبل، بتهمة التحرش بفتاة في العاصمة طوكيو.
أشخاص احتفظوا بجثة من يحبونهم لأعوام.. وأطباء: نوع من الشذوذ

أشخاص احتفظوا بجثة من يحبونهم لأعوام.. وأطباء: نوع من الشذوذ

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سيدة في ولاية تكساس بتهمة الاحتفاظ بجثة والدتها معها في المنزل لمدة 3 أعوام
يعمل بالذكاء الاصطناعي.. تعرف على FaceApp تحدي السوشيال ميديا الجديد

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. تعرف على FaceApp تحدي السوشيال ميديا الجديد

اجتاح منذ ليلة أمس، تحدي جديد مواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلال تطبيق يعرف باسم "FaceApp"، حيث يحول ملامح الأشخاص بشكل تام.
رصاصة طائشة أثناء احتفال أسرة بنتيجة الثانوية العامة تقتل شابا سوريا

رصاصة طائشة أثناء احتفال أسرة بنتيجة الثانوية العامة تقتل شابا سوريا

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الشاب على النجدى الذى لم يتجاوز العشرين من عمره منتقدين كل من يطلق النار أثناء المناسبات
طيور تنزف تتساقط من السماء على المواطنين في أستراليا.. مشهد مرعب

طيور تنزف تتساقط من السماء على المواطنين في أستراليا.. مشهد مرعب

سقط عدد من طيور "الكوريلا" التي تشبه الدجاج، من السماء على رؤوس المواطنين في إحدى المدن الأسترالية، داخل مشهًا مرعبًا.