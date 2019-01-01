موقع أمريكي: درجة الحرارة في مصر غدا 48.. و"الأرصاد" تنفي: ماحصلتش من 31 سنة

حر شديد تشهده مصر خلال صيف هذا العام، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، ويُلاحظ اهتمام المواطنين بمتابعة بيان درجات الحرارة الذي تقدمه هيئة الأرصاد الجوية يوميا، لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الحر الشديد والاستعداد له..

تعرض مصر لموجة حر شديدة

قال موقع "accweather" الأمريكي، إن درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل سترتفع إلى مستويات كبيرة، ببعض مناطق شمال الصعيد والمدن الجنوبية، حيث ستصل إلى 48 درجة مئوية بمدينة "ملوي" بمحافظة المنيا.

الأرصاد الجوية تنفي

بدوره، نفى الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تلك التنبؤات، في حديثه لـ"الوطن"، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 39 درجة غدًا، بينما ستسجل 41 درجة مئوية بعد غد على بعض المناطق.

أكبر موجة حر منذ 31 عامًا

وأشار "عبد العال" إلى أن ما سجله موقع "accweather" ليس صحيحًا، فلم تُسجل هيئة الأرصاد تلك الدرجات المتوقعة، موضحًا في تصريحات سابقة، أن أعلى درجة حرارة سُجلت في مصر كانت خلال عام 1988، حيث وصلت إلى 47 درجة مئوية ببعض المناطق.