بعد الخس والملفوف وأذن الفأر.. "ناسا" تزرع فلفل حار في الفضاء

تعزم وكالة ناسا زراعة أول فاكهة في الفضاء، في نوفمبر المقبل، إذ تنوي البدء بالفلفل الإسباني الحار، حسب ما استقر الباحثون في محطة الفضاء الدولية ISS، ليصبح الفلفل الإسباني الحار أول ثمرة فاكهة يزرعها الأمريكيون في الفضاء.

يقول عالم الفيزياء راي ويلر، إنّ ناسا كانت تبحث عن نباتات قصيرة إلى حد ما، ومنتجة في البيئات الخاضعة للرقابة لاستخدامها في الفضاء، وفقا لـ"إرام نيوز" نقلا عن موقع "ساينس ألرت".

وجاء اختيار الفلفل الحار بحسب "ويلر"، لرغبة رواد الفضاء المتكررة في تناول المزيد من الأطعمة الحارة، كما أنّ ثمار الفلفل غنية بفيتامين C، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في نظام الفضاء الغذائي.

واستقر الباحثون على زراعة الفلفل الإسباني الحار، إذ ينمو على ارتفاعات عالية، ويتميز بفترة نمو قصيرة، فضلا عن سهولة تلقيحه.

وبدأ رواد الفضاء الأمريكيين والروس زراعة النباتات في المحطات الفضائية بنجاح منذ العام 1982، حين زرع طاقم مركبة الفضاء السوفيتية "ساليوت 7" أول نبتة "رشاد أذن الفأر"، كما بدأ رواد الفضاء الروس أكل ثمارهم الفضائية منذ العام 2003، وتذوق رواد الفضاء الأمريكيون الخس الفضائي في العام 2015.

يذكر أنّ رواد الفضاء زرعوا الكثير من الخضراوات المختلفة في محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك الخس والبازلاء ونبات السلق والفجل والملفوف الصيني.

ورغم اعتبار البازلاء فاكهة في علم النباتات، إلا أنّ الفلفل الإسباني الحار سيكون أول فاكهة يزرعها رواد الفضاء الأمريكيين في المحطة.